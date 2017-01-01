ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da DEAŞ operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:41
Samsun'da DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, özel harekat ve bomba imha ekiplerinin desteğiyle İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde Türkiye'ye kaçak yollardan giren 10 şüphelinin bulunduğu hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y, A.H.S.S, G.M.S.A.J, I.N.S.S, M.F.H.A, R.İ.A.A, A.S.A.A. ve Ö.Z.A.M.A.J. gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan A.A.S.S, T.F.A.A, S.A.Y. ve A.H.S.S'nin sözde "DEAŞ şeriat mahkemeleri"nin uygulayıcıları oldukları öne sürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi&quot; sona erdi
YEREL

"YENİ NESİL GAZETECİLİK EĞİTİMİ" SONA ERDİ
Samsunspor, Göztepe deplasmanında puan hedefliyor
YEREL

SAMSUNSPOR, GÖZTEPE DEPLASMANINDA PUAN HEDEFLİYOR
1,5 yaşında 32 kilo ağırlığındaki Yağız'a valilik sahip çıktı
YEREL

1,5 YAŞINDA 32 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ YAĞIZ'A VALİLİK SAHİP ÇIKTI

Atakum'da kadınlar el emeklerini sergiledi
YEREL

ATAKUM'DA KADINLAR EL EMEKLERİNİ SERGİLEDİ
Krasnador-Samsun arası ilk uçak seferi 13 Mayıs'ta
YEREL

KRASNADOR-SAMSUN ARASI İLK UÇAK SEFERİ 13 MAYIS'TA
Samsun'da minik sporcular ödüllendirildi
YEREL

SAMSUN'DA MİNİK SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ
Türkiye'de Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş Hayvancılığın Rolü
YEREL

TÜRKİYE'DE KIRMIZI ET AÇIĞININ GİDERİLMESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN ROLÜ
Annelere büyük jest
YEREL

ANNELERE BÜYÜK JEST
İlkadım'dan Çanakkale'ye
YEREL

İLKADIM'DAN ÇANAKKALE'YE
OMÜ kan veriyor
YEREL

OMÜ KAN VERİYOR
Meydanda etli pilav kuyruğu
YEREL

MEYDANDA ETLİ PİLAV KUYRUĞU
Engellilerden tekerlekli sandalye için kermes
YEREL

ENGELLİLERDEN TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN KERMES
Tekkeköy Belediyesi Hanımlar Konağı gün sayıyor
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİ HANIMLAR KONAĞI GÜN SAYIYOR
Alaçam'da Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

ALAÇAM'DA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
Minik öğrencilerden engellilere &quot;mavi kapak&quot; desteği
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN ENGELLİLERE "MAVİ KAPAK" DESTEĞİ
Başkan Yılmaz'ı duygulandıran ziyaret
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'I DUYGULANDIRAN ZİYARET
Samsun-Suudi Arabistan ilişkisi gelişiyor
YEREL

SAMSUN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİSİ GELİŞİYOR
Otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL 20 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI: 1 YARALI
OMÜ'nün 2019 Eylem Planı konuşuldu
YEREL

OMÜ'NÜN 2019 EYLEM PLANI KONUŞULDU
Samsun'da deniz kenarında ceset bulundu
YEREL

SAMSUN'DA DENİZ KENARINDA CESET BULUNDU
Engelliler 'istihdam' istedi
YEREL

ENGELLİLER 'İSTİHDAM' İSTEDİ
Samsun'da motosiklet hırsızlığı
YEREL

SAMSUN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı