Bingöl'de engelli öğrencilere saç bakımı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Destek Merkezi tarafından "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla engelli öğrencilere kuaförlük hizmeti sunuldu.

Kentteki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde düzenlenen etkinlikte, Aile Destek Merkezindeki (ADEM) usta öğreticiler ve kuaförlük kursu öğrencileri engelli kız ve erkek öğrencilere saç bakımı yaptı.

ADEM Eğitmeni Filiz Başbuğ, merkez olarak engelli çocuklara özel bir gün yaşatmak istediklerini belirterek, "Engelliler Haftası'na dikkati çekmek amacıyla engelli öğrencilere saç bakımı yaptık." dedi.

Özel Okul Müdürü Semra Dağ da engelliler için çaba gösteren ADEM'deki öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Engelliler Haftası dolayısıyla merkez eğitmen ve kursiyerleri öğrencilerimizi ziyaret etti. Bu özel günde öğrencilerimize saç ve güzellik bakımı ile şekillendirme yaparak öğrencilerimizin güzel bir geçirmesine vesile oldular. Bu tür etkinliklerin toplumun her kesimine yayılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.