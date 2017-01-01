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Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması

11 Mayıs 2017 Perşembe, 10:54

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlı ise evrak eksikliği nedeniyle emniyete geri gönderildi.

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