Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sebahat ve Muammer Çağşar çiftine, sürücüsü ve plakası alınamayan otomobil çarptı.
Otomobilin çarpması sonucu çift yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.
Yaralı çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptıktan sonra araçtan indiği, yaralanan çifte bir süre bakan sürücünün daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.