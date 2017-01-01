ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:03

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sebahat ve Muammer Çağşar çiftine, sürücüsü ve plakası alınamayan otomobil çarptı.

Otomobilin çarpması sonucu çift yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Yaralı çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobil sürücüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte çarptıktan sonra araçtan indiği, yaralanan çifte bir süre bakan sürücünün daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.



İLGİLİ HABERLER
Lüleburgaz'DA TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

LÜLEBURGAZ'DA TÜBİTAK BİLİM FUARI
Puhu Bilim şenliği
YEREL

PUHU BİLİM ŞENLİĞİ
Tarımda koordinasyon toplantısı
YEREL

TARIMDA KOORDİNASYON TOPLANTISI
Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kırklareli’nde darbe girişimi davası
YEREL

KIRKLARELİ’NDE DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Hafızlar Kırklareli'nde yarıştı
YEREL

HAFIZLAR KIRKLARELİ'NDE YARIŞTI
&quot;Darbe girişimi gecesi darbeci komutanın yanına gitmiş&quot;
YEREL

"DARBE GİRİŞİMİ GECESİ DARBECİ KOMUTANIN YANINA GİTMİŞ"
Babaeski MYO Mezunları 2. Pilav Günü etkinliği
YEREL

BABAESKİ MYO MEZUNLARI 2. PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ
&quot;Devre arkadaşıma iyilik için konutumu tahsis ettim&quot;
YEREL

"DEVRE ARKADAŞIMA İYİLİK İÇİN KONUTUMU TAHSİS ETTİM"
Öğrenciler balıkçı gemilerini gezdi
YEREL

ÖĞRENCİLER BALIKÇI GEMİLERİNİ GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte PKK’nın Suriye’deki uzantısına teslim edilecek ekipmanlar
GÜNDEM

ABD, YPG'Lİ TERÖRİSTLERİ BÖYLE DONATACAK!

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 Kıdemde mevcut işçiye 3 seçenek
  • 4 Fenerbahçeli futbolcu ünlü şarkıcıyla yakalandı