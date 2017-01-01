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ABD'nin PKK/PYD'ye silah verme kararına tepkiler

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:08

ŞANLIURFA (AA) - Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımı kararına ilişkin, "PKK/PYD'ye silah yardımı yapılırsa bölgenin demografik yapısı değişir. Rakka başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm Suriyeliler sürgüne gönderilir." dedi.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin PKK/PYD'ye silah vermesinin bölgedeki insanların yok edilmesi anlamına geldiğini söyledi.

ABD'nin bu yanlış kararından derhal vazgeçmesini beklediklerini ifade eden Dede, ''PKK/PYD'ye silah yardımı yapılırsa bölgenin demografik yapısı değişir. Rakka başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm Suriyeliler sürgüne gönderilir.'' diye konuştu.

Dede, Suriyeliler olarak terör örgütüne silah verilmesini asla kabul etmeyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Vatanımıza dönmeyi düşünürken bu ani gelişme bizi çok üzdü. Türkiye, eğer bölgeye girerse biz Suriyeliler olarak yanlarında oluruz ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağımızdan kimsesin şüphesi olmasın. Bize destek verilirse DEAŞ'a karşı da PKK/PYD'ye karşı da savaşabiliriz. Suriye'de yaşayan Türkmenler, Araplar ve hatta Kürtler bile bir terör örgütünün topraklarımızda söz sahibi olmasını asla kabul etmez."

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