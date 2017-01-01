Şehit başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor

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DENİZLİ (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğramasındaki görünmez kahramanlardan birisi olduğunu belirtti.

Başsavcı Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli için Denizli Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Tören öncesi Alper'in annesi, eşi ve kızlarıyla bir araya gelen Bozdağ, taziyelerini iletti ve sabır diledi. Bakan Bozdağ, tören sırasında da aileyi sık sık teselli etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Alper ve Akşehirli'nin öz geçmişi okundu.

Bekir Bozdağ, törendeki konuşmasında, şehitler Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoför Muzaffer Akşehirli'nin devlete büyük hizmetlerinin bulunduğunu ifade etti.

Son yolculuğuna uğurlanan Alper ve Akşehirli'nin manevi huzurunda saygıyla eğildiğini kaydeden Bekir Bozdağ, "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Biz biliyoruz ki şehitler ölmez. Görevine giderken, vatanına, milletine hizmet için yola çıktığı sırada geçirdiği kazayla şehit olmuştur." dedi.

Türkiye'nin zor şartlar altında, zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Özellikle 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain ve kanlı darbe teşebbüsü sırasında milletine, devletine, hukukuna, adaletine bağlı adli yargıdaki kahramanlar, bu darbe teşebbüsünün başarısızlığında büyük rol oynamışlardır. Ben buradan yargıda görev yapan bütün savcılarımızı ve hakimlerimizi hukukumuza, milletimize, devletimize, vatanımıza, demokrasimize, cumhuriyetimize, bayrağımıza ve milletimizin iradesine canı pahasına sahip çıktıkları için... Belki Türkiye'de çok az kişi bilir ama Mustafa Alper Başsavcım, bu darbe teşebbüsünün yenilmesinde, başarısızlığa uğratılmasında görünmez kahramanlardan biridir. Yaptıkları ile aldığı risk ile ortaya koyduğu cesaretle, ortaya koyduğu adamlıkla milletine ve devletine gerçekten ifade edemeyeceğim derecede büyük hizmetin altına imza atmıştır."

Şehitlerin bıraktığı emanetin büyük miras olduğuna işaret eden Bakan Bozdağ, yargı camiasına ve şehit yakınlarına sabır diledi.

Türk yargısının, şehidi çok olan bir yargı olduğuna işaret eden Bozdağ, "Adalete, hukuka, millete ve devlete hizmet yolunda çok şehit verdik. Bütün şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Niyazi Yar ise Mustafa Alper'in meslek hayatı boyunca kendisini hakikate adadığını, dürüst ve sadık bir dost olduğunu belirterek, geride kalanların emanetini gururla taşıyacaklarını söyledi.

Yar'ın konuşmasında şehit olan mesai arkadaşından bahsederken sesinin ve ellerinin titrediği gözlendi.

- "Ben seni evden böyle göndermedim"

Törenin ardından Mustafa Alper'in tabutu başına gelen eşi Hatıran Alper ve kızları Aslı Begüm ile İrem Beril gözyaşı döktü. Hatıran Alper, eşinin Türk bayrağına sarılmış naaşına dokunarak, "Mustafam, ben seni evden böyle göndermedim." dedi.

Şehit başsavcının annesi Ulviye Alper de Bekir Bozdağ'a, "Benim oğlum bulunduğu yere tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi, ne olur dua edin." diye seslendi.

Başsavcının kızlarından Aslı Begüm'ün Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İrem Beril'in ise lise 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Törene, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri, AK Parti Denizli milletvekilleri ile şehitlerin mesai arkadaşları ve yakınları da katıldı.