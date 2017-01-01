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Karaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:28
Karaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 kişiden 16’sı gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddia edilen, aralarında eski kamu çalışanlarının da bulunduğu ikisi kadın 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaman, İstanbul, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda ikisi kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltı kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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