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"Toplantılarda telefonları dışarıda bırakıyorduk"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:42

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan, örgüte bağlı Hamle Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAMLE-DER) üyesi 18'i tutuklu, 23'ü tutuksuz 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Ünal, Ali Gedik, Ali Kayır, Asım Sargın, Barış Özdemir, Emre Kılıç, Hakan Katı, Hüseyin Akaslan, İsmail Günay, Kazım Şentürk, Kenan Yüce, Mehmet Kambuk, Mustafa Korkmaz, Ömer Olcay Küçük ve Zeki Yaşar, tutuksuz yargılanan 23 sanık, yakınları ve avukatları katıldı.

Başka cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ali Dil, Fikret Topaloğlu ve Serkan Başer ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi.

Duruşmada HAMLE-DER'de öğretmen olarak çalışan Hüseyin Akaslan, terör örgütü ile irtibatını 2014'te kestiğini öne sürdü. Kendisinin HAMLE-DER'in Ahatlı Şubesinde çalıştığını, burada herkesin bir görev alanı olduğunu ifade eden Akaslan, bir dönem derneğin genel müdürlüğünü yapan Mustafa Aydın'ın örgüt içinde evlendirmeden sorumlu olduğunu öne sürdü.

Mahkeme başkanı Ogün Ahmet Tepe'nin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock programını ne zaman ve nasıl yüklediğini sorması üzerine Akaslan, bu programı yüklemediğini iddia etti. Örgüt içinde birçok toplantı yapıldığını ve bu toplantılarda telefonları yanlarına almalarının yasak olduğunu anlatan Akaslan, "Dinlenme şüphesinden dolayı telefonları dışarıda bırakıyorduk. Telefona ByLock yüklenmiş ise o sıra yüklenmiş olabilir. Fakat ben yüklü halde görmedim." dedi.

Zanlılar arasında bulunan eski Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi ve Antalya Kültürler Arası Diyalog Merkezi Müdürü Kenan Yüce de iş adamlarını cemaate kazandırdığı ve himmet adı altında para topladığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

Tüm savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Akaslan, Mustafa Korkmaz, Ömer Olcay Küçük, İsmail Günay ve Ali Gedik'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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