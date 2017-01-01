Girişimci üniversite öğrencileri yatırımcılarla buluştu

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GAZİANTEP (AA) - InnoCampus tarafından yürütülen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından desteklenen "InnoCampus Girişim Hızlandırıcı Programı" kapsamında üniversitede yatırımcı buluşması yapıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilerden cesaretli olmalarını ve hayal kurmalarını istedi.

Gür, gençlerin hayallerini gerçekleştirecekleri ortamı hazırlayacaklarını belirterek, "Hayal kurmazsanız size yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah güzel inovatif fikirlerle ticarileşmeye yatkın ürünler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

GAÜN'ün 107 ülkeden öğrenciyi bağrında, gönlünde, huzur içerisinde yaşatan bir üniversite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Gür, "Bu proje sadece bizim öğrencilerimiz için değil yabancı uyruklu öğrenciler için de güzel bir projeydi. Hem kaynaştırdık, hem yarıştırdık hem de paylaşımı öğrettik. Dolayısıyla hem spor, hem sanat, hem bilim, hem teknoloji ve kültürü kompleks şekilde aynı sahada sunabilen, bunda da büyük başarı sağlayan bir üniversiteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

InnoCampus Kurucu Ortağı Memet Ünsal da programa üç ay önce başladıklarını vurgulayarak, seçilen 40 kişinin 48 saat boyunca fikirleri üzerine çalıştığını aktardı.

Sonunda jürinin 10 takımı programa seçtiğini belirten Ünsal, "9 hafta boyunca fikirlerini geliştirmek için çalıştılar. Bu arada yeni teknolojileri öğrendiler. Üç boyutlu yazıcılarla kendilerine prototipler yaptılar ve bizim konteynırlarımızı güzel bir çalışma alanı, bir ev gibi kabul ettiler. Fikirlerini çok güzel yerlere getirdiler." ifadelerini kullandı.

- Programa katılanlara 75 bin lira destek sağlanacak

Türkiye'nin ve dünyanın problemi olan mülteci meselesinde, girişimciliğin iyi bir araç olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliği yaptık. Onlarla ortaklık yaparak mülteci girişimcilik programını burada, Gaziantep Üniversitesinin katkısıyla başlatmış olduk. Katılan takımların bazıları da Türkiye'ye gelen mültecilerden oluşuyor. Amacımız, bu arkadaşların güzel, yenilikçi fikirlerini hayata geçirip Türkiye'deki istihdama, ekonomiye katkı sağlamaları. Bu 9 haftada gördüğümüz bir başka şey de Türk ve Suriyeli arkadaşların kaynaştığı, ortak bir dil kurduğu ve çok uluslararası bir ortam oluştuğuydu. Uluslararası Göç Örgütü ile yaptığımız bu ortaklık kapsamında buradaki takımların iş fikirlerini hayata geçirmek üzere ihtiyaçları olduğunu düşündüğümüz bir başka destek de vermeye karar verdik. Programa katılan 10 takıma ihtiyaçlarına göre 75 bin liralık bir destek sağlanacak."

Daha sonra hazırlanan yenilikçi projelerin demoları yatırımcılara sunuldu.