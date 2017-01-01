ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de elektrik kesintisi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:44

TUNCELİ (AA) - Tunceli il merkezi ile Mazgirt ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Tunceli İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Mayıs tarihinde Tunceli il merkezinde ve Mazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, 13 Mayıs tarihinde uygulanacak yüksek gerilim hattında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı Sütlüce, Dedeağaç ve Çıralı köylerine, 13-15 Mayıs tarihinde ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mazgirt ilçesine bağlı Koçkuyusu, Demirkazık, Gümüşgün, Samasor mezrası, Alhan, Dayılar, Ataçınar, Aktarla, İbimahmut, Dallıbel köyleri ve Beyler mezrasına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Kesintinin saat 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağı duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER
Tunceli'ye 200 kişilik kız yurdu
YEREL

TUNCELİ'YE 200 KİŞİLİK KIZ YURDU
unceli'de Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

UNCELİ'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Aşı haftası kompozisyon yarışması ödülleri verildi
YEREL

AŞI HAFTASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor