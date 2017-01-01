Tunceli'de elektrik kesintisi

TUNCELİ (AA) - Tunceli il merkezi ile Mazgirt ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Tunceli İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 13-15 Mayıs tarihinde Tunceli il merkezinde ve Mazgirt ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle, elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, 13 Mayıs tarihinde uygulanacak yüksek gerilim hattında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı Sütlüce, Dedeağaç ve Çıralı köylerine, 13-15 Mayıs tarihinde ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mazgirt ilçesine bağlı Koçkuyusu, Demirkazık, Gümüşgün, Samasor mezrası, Alhan, Dayılar, Ataçınar, Aktarla, İbimahmut, Dallıbel köyleri ve Beyler mezrasına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Kesintinin saat 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağı duyuruldu.