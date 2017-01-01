Uşak'ta tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta kanadı ve ayağından vurulmuş halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce yaralı bulunan kızıl şahin, Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun kliniğine getirilerek tedaviye alındı.
Yoğun tedavinin ardından iyileşen kızıl şahin, görevlilerce Sorgun köyü yakınlarındaki ormanlık arazide doğaya bırakıldı.
Kızıl şahinin sağ kanadı ve sol ayağındaki saçma yaralarının tamamen iyileştiğini söyleyen Avcu, "Tedavi süreci yaklaşık 15 gün sürdü, bu sürede kızıl şahini etle besledik, artık uçabilecek duruma gelince doğaya bıraktık." dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise yırtıcı kuşların avlanmasının yasak olduğunu hatırlatarak doğal yaşamın korunmasını istedi.