ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:45
Uşak'ta tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ta kanadı ve ayağından vurulmuş halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce yaralı bulunan kızıl şahin, Uşak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Nebahat Avcu'nun kliniğine getirilerek tedaviye alındı.

Yoğun tedavinin ardından iyileşen kızıl şahin, görevlilerce Sorgun köyü yakınlarındaki ormanlık arazide doğaya bırakıldı.

Kızıl şahinin sağ kanadı ve sol ayağındaki saçma yaralarının tamamen iyileştiğini söyleyen Avcu, "Tedavi süreci yaklaşık 15 gün sürdü, bu sürede kızıl şahini etle besledik, artık uçabilecek duruma gelince doğaya bıraktık." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise yırtıcı kuşların avlanmasının yasak olduğunu hatırlatarak doğal yaşamın korunmasını istedi.


İLGİLİ HABERLER
Uşak'taki FETÖ/PDY davası
YEREL

UŞAK'TAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Uşak'ta
YEREL

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KELEŞ UŞAK'TA
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak'ta
YEREL

YÖK BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. HASAN MANDAL UŞAK'TA
Uşak'ta her kalem bir çiçek olacak
YEREL

UŞAK'TA HER KALEM BİR ÇİÇEK OLACAK
Hayvanat bahçesinin çifte ikiz ceylanları
YEREL

HAYVANAT BAHÇESİNİN ÇİFTE İKİZ CEYLANLARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor