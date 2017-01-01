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SAKARYA (AA) - Türkiye, Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıyı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda da tekrarlamayı hedeflediğini söyledi.

Uğur Kobaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Hakem Kurulunun organizasyona çeşitli ülkelerden 42 hakem görevlendirdiğini ifade etti.

Kendisinin yanı sıra Ercüment Taşdemir, Ahmet Şan ve Salih Süer'in organizasyonda görev alacağını aktaran Kobaş, Dünya Karate Federasyonu Hakem Kurulunun, Kuveytli ve Mısırlı üyeler ile müsabakalardan sorumlu olacağını dile getirdi.

Geçen hafta sonu Kocaeli'de Avrupa Karate Şampiyonası gibi önemli bir şampiyonayı bitirdiklerini ve takım halinde şampiyonluğa ulaştıklarını aktaran Kobaş, şunları kaydetti:

"Bakü'de düzenlenecek ve 24 spor branşında yapılacak oyunlara ülke olarak 337 sporcu ile katılacağız. Karate müsabakaları 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Ülkemiz için önemli bu oyunlara milli takımımız da tam kadro katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı ekiple katılacağımız bu organizasyondan takım halinde şampiyonluk hedefliyoruz. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz başarıyı Bakü’de tekrar eder ve 15 Mayıs’ta yurda mutlu döneriz."