ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

4. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:48

SAKARYA (AA) - Türkiye, Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, Karate Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıyı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yarın başlayacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda da tekrarlamayı hedeflediğini söyledi.

Uğur Kobaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Hakem Kurulunun organizasyona çeşitli ülkelerden 42 hakem görevlendirdiğini ifade etti.

Kendisinin yanı sıra Ercüment Taşdemir, Ahmet Şan ve Salih Süer'in organizasyonda görev alacağını aktaran Kobaş, Dünya Karate Federasyonu Hakem Kurulunun, Kuveytli ve Mısırlı üyeler ile müsabakalardan sorumlu olacağını dile getirdi.

Geçen hafta sonu Kocaeli'de Avrupa Karate Şampiyonası gibi önemli bir şampiyonayı bitirdiklerini ve takım halinde şampiyonluğa ulaştıklarını aktaran Kobaş, şunları kaydetti:

"Bakü'de düzenlenecek ve 24 spor branşında yapılacak oyunlara ülke olarak 337 sporcu ile katılacağız. Karate müsabakaları 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Ülkemiz için önemli bu oyunlara milli takımımız da tam kadro katılacak. Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı ekiple katılacağımız bu organizasyondan takım halinde şampiyonluk hedefliyoruz. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz başarıyı Bakü’de tekrar eder ve 15 Mayıs’ta yurda mutlu döneriz."

İLGİLİ HABERLER
Bir annenin yardım çığlığı
YEREL

BİR ANNENİN YARDIM ÇIĞLIĞI
Sakarya'da FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
FETÖ firarisi Emre Uslu hakkında soruşturma açıldı
YEREL

FETÖ FİRARİSİ EMRE USLU HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI
Sakarya'da 180 bin öğrenci engelliler için empati kurdu
YEREL

SAKARYA'DA 180 BİN ÖĞRENCİ ENGELLİLER İÇİN EMPATİ KURDU
'Geleceğin Tıbbı Kongresi' SAÜ'de yapıldı
YEREL

'GELECEĞİN TIBBI KONGRESİ' SAÜ'DE YAPILDI
Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru
YEREL

ULUSLARARASI DAĞ BİSİKLETİ KUPASI'NA DOĞRU
Serdivan Belediyesi ekipleri sineksiz bir yaz için görev başında
YEREL

SERDİVAN BELEDİYESİ EKİPLERİ SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN GÖREV BAŞINDA
Sakarya'daki terör davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR DAVASI
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de akademik personele oryantasyon eğitimi verildi
YEREL

SAÜ'DE AKADEMİK PERSONELE ORYANTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
SATSO'dan Başsavcı Özel'e ziyaret
YEREL

SATSO'DAN BAŞSAVCI ÖZEL'E ZİYARET
SAÜ İHA takımı ikinci oldu
YEREL

SAÜ İHA TAKIMI İKİNCİ OLDU
SATSO'da 'Bahar Meltemi' esti
YEREL

SATSO'DA 'BAHAR MELTEMİ' ESTİ
Engelliler yağmura rağmen eğlendi
YEREL

ENGELLİLER YAĞMURA RAĞMEN EĞLENDİ
Meslek Yükseokulları Akademik Genel Kurulu Toplantısı düzenlendi
YEREL

MESLEK YÜKSEOKULLARI AKADEMİK GENEL KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ
'Karma Sergisi' büyük ilgi gördü
YEREL

'KARMA SERGİSİ' BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor