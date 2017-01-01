Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yüzleri maskeli 4 zanlının kuruyemişçiden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yenidoğan Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan kuruyemiş dükkanına gece saatlerinde giren yüzleri maskeli 4 kişi, 5 bin lira değerinde sigara, dizüstü bilgisayar ve kasada bulunan paraları alarak kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerinin çalışmalarında, Ankara'dan geldikleri belirlenen zanlıların geldiği aracın plakasının çalıntı olduğu tespit edildi.
Takip sonucunda adresleri belirlenen Kudret T, Osman T, Ahmet G. ve Selçuk Ç. Ankara'da çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Kırıkkale'ye getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Görüntülerde kuruyemiş dükkanına gece saatlerinde giren yüzleri maskeli 4 şüphelinin sigara, dizüstü bilgisayar ve kasada bulunan paraları alarak kaçması yer alıyor.