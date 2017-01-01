Hakkarili kadınların kurduğu serada hasat başladı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 20 kadının bir araya gelerek hazırladığı proje kapsamında Zap Vadisi'nde kurulan seralarda yetiştirilen ürünlerin hasadına başlandı.

Merkeze bağlı Aşağı Derecik köyünde üç ay önce "Şehrin gülümseyişleri" sloganıyla bir araya gelen kadın girişimciler, "Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Kadın Çiftçi" projesi kapsamında sera kurmaya karar verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan 250 bin lira destekle çalışmalara başlayan kadınlar, Zap Vadisi'ndeki bin metrekare alan üzerinde iki ayrı sera oluşturdu.

Aldıkları eğitimlerin ardından bir serada çiçek, diğerinde de salatalık üretimine başlayan kadınlar, üç aylık çalışmanın ardından ürünlerin hasadına başladı.

- "Yaklaşık 10 ton ürün bekliyoruz"

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, seraların kadınlara önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Bir serada 15 çeşit çiçek üretildiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bin metrekare alan üzerinde iki seramızda hem çiçek hem de sebze üretiliyor. İlimizdeki Zap Vadisi tarım için çok uygun. Bu yıl serada yaklaşık 15 çeşit çiçek ürettik. Bir seramızda da salatalık yetiştiriyoruz. Yaklaşık 10 ton ürün bekliyoruz. Bu da kardeşlerimize ciddi bir katkı sağlayacak."

Girişimci Sibel Adıyaman kendi işlerini yapmak için böyle bir çalışmaya başladıklarını anlatarak, "Boş boş evde oturup ne yapacaktık? Sera açıp kendi işimizi yapmak istedik. Bu kapsamda da ilgili yerlere başvurduk. Başvurumuz onaylanınca da çalışmalara başladık." dedi.