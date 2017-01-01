Bolu merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da gözaltına alınan üniversite öğrencisi, doktor ve daha önce örgüte bağlı olan şirketlerde çalışan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında CHP Bolu İl Yönetiminde olan 2 kişinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bolu Adliyesi'ne getirildi.

Bolu merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen, doktor, öğrenci ve şirket çalışanı 17 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirilmişti.