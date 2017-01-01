"Fenerbahçe maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Medipol Başakşehir'le iç sahada oynadıkları maçta beraberliğe üzülürken, son dakikalarda yedikleri golle mağlup olduklarını belirtti.

Ligde sezonun bitmesine dört hafta kaldığını anımsatan Çalımbay, kalan karşılaşmalarından iyi neticelerle ayrılmak istediklerini vurguladı.

Çalımbay, bu hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Fenerbahçe, iyi bir takım. Kolay maç değil. Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız oyunu kesinlikle oynamalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. En iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şimdi tek hedefimiz, Fenerbahçe maçı. Bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz."





- "Biz önce 4 maçımızı kazanmaya bakalım"





Kart cezalısı Yekta Kurtuluş ve Zeki Yıldırım'ın dışında eksikleri olmadığını açıklayan tecrübeli teknik adam, kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılma şansına ilişkin bir soruyu, "Trabzonspor ve Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Takımımla gurur duyuyorum. Bu takımı çok zor yerden buralara getirdik. 'Bu takım ne zaman düşecek' denirken, şimdi 'Avrupa kupalarına gider mi' diye konuşuluyor. Bu güzel bir şey. Biz önce 4 maçımızı kazanmaya bakalım. Ligde kalan 4 maçı kazanırsak, ondan sonra olacakları hep beraber göreceğiz." diye yanıtladı.

Gelecek sezonun takımını oluşturma, kamp programı ve transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını bildiren Çalımbay, ekibiyle yurt içi ve yurt dışında oynanacak maçlarda değişik takımlarda ilgilendikleri oyuncuları izleyeceklerini sözlerine ekledi.













