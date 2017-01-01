Tohumlar boy verdi Trakya toprakları renklendi

EDİRNE (AA) - Trakya toprakları, tarım ürünlerinin boy vermesiyle renkli görüntüler oluşturuyor.
Yüksek oranda ayçiçeği, çeltik ve buğday üretimi yapılan Trakya'da çiftçilerin, havanın ısınmasıyla tarlalarına ektikleri tohumların yağmur sonrası boy vermesi sonucu topraklar "yeşil"e ve "sarı"ya büründü.Trakya'da son yıllarda üretimi gerçekleştirilen ve yer yer ekim alanları arasında kendini gösteren kanola, tarlalarda sarı rengiyle dikkati çekiyor.
Tohumların boy vermesiyle buğdayın yeşili ve kanolanın sarısı, tarımsal üretimin yanında Trakya topraklarında görsel bir şölen sunuyor.
Trakya topraklarındaki renk cümbüşü, buğday ve kanolanın haziranın ortasında hasat edilmesine kadar sürecek.