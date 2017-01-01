Kayalıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayalıkta balık tuttuğu sırada ayağı burkulan ve mahsur kalan kişi Deniz Polisi tarafından kurtarıldı.
Hasan Adlı (51), sabah saatlerinde balık tutmak için Lara bölgesinde falezlerdeki merdivenlerden deniz kıyısına indi.
Burada bir kayalığa çıkarak balık tutmaya başlayan Adlı'nın ayağı burkuldu. Yukarı kendi imkanlarıyla çıkamayan Adlı, cep telefonuyla aradığı polis ekiplerinden yardım istedi.
İhbarın ardından olay yerine gelen Deniz Polisi, Adlı'yı botla kurtararak Kaleiçi Yat Limanı polis noktasına çıkardı.
Adlı'nın parkinson hastası olduğu öğrenildi.