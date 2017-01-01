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Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:58
Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

KONYA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'da inşa edilen 802 toplu konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, bir düğün salonunda düzenlenen kura töreninde, kurum olarak 2003 yılında Acil Eylem Planı kapsamında hızla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ayhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği 10 yılda 500 bin konut hedefine ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, 8 yılda 500 bin konut inşa ederek bu hedefe ulaştıklarını anımsattı.

TOKİ olarak Konya'ya 2 milyar 500 milyon lira yatırım yaptıklarına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Konya'ya 21 bin konut, 13 hastane, 19 cami, 19 ilkokul, 9 lise, 23 ticaret merkezi, 4 sağlık ocağı ve 4 spor salonu olmak üzere birçok yatırım yaptık. Bugün de Konya'nın Meram ilçesinde, 198 emekli, 604 şehit, gazi ve engellilerin de aralarında bulunduğu vatandaşlarımızın alacağı konutların kura çekimini yapacağız."

Konuşmanın ardından, 802 konut için Konya 1. Noteri İrfan Özkara huzurunda kuralar çekildi.

İlk olarak konut hakkı verilen emekliler için daha sonra da şehit, gazi, engelli ve diğer vatandaşlar için kura çekimi yapıldı. Emekliler için 198, şehit, gazi, engelli ve diğer vatandaşlar için de 604 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada adı okunanlar, mutluluklarını yakınları ile paylaştı.

Kura törenine, şehit aileleri, gaziler, emekliler ve başvuru yapan çok sayıda vatandaş katıldı.

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