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"Dünya kayısı başkenti"nde çil hastalığı riski

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:59
"Dünya kayısı başkenti"nde çil hastalığı riski

MALATYA (AA) - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, kayısılarda aşırı yağışlar nedeniyle çil hastalığı riski bulunuyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısılara çağala döneminde çil ilacı atıldığını belirtti.

Bu yıl yağıştan dolayı üreticilerin çil hastalığını önlemek amacıyla kayısılarını ikinci kez ilaç atmak zorunda kaldıklarını kaydeden Solmaz, ilacın bazı bölgelerde çil hastalığını önlemede yetersiz kaldığını belirtti.

Çil hastalığının üründe kalite kaybına neden olduğunu aktaran Solmaz, "Şu anda kayısıda yüzde 20 oranında çil hastalığı görülüyor. Üreticimiz ikinci kez ilaç atmasına rağmen yeterli olmadı. Yağıştan dolayı çil hastalığı riski devam ediyor. Çil hastalığı bu yıl ki üründe kaliteyi düşürdüğü gibi gelecek sezonun meyve tomurcuklarında da hasara yol açmakta." diye konuştu.

- Meyveleri ilaçlama önerisi

Yeşilyurt Ziraat Odasında görevli ziraat mühendisi Yadigar Topçu ise çil hastalığının yaprak ve meyvede kahverengi lekelere neden olduğunu ve bunun meyvelerde kalite kaybına yol açtığını söyledi.

Hastalığın üründe yüzde 20 ila 60 arasında kalite kaybını beraberinde getirdiğine işaret eden Topçu, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bahçelerinde birinci ve ikinci ilaçlamaları yaptı. Fakat yağışlar belirli aralıklarla hala devam ettiği için üreticilerin üçüncü kez kayısılarını ilaçlamasını öneriyoruz. Üreticilerimiz, ikinci ilaçlamayı yaptıkları halde halen bahçelerinde sorun devam ediyor."

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