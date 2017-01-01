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Minik öğrencilere akülü arabayla trafik eğitimi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:12

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, anaokulu öğrencileri bir okulun bahçesinde oluşturulan özel parkurda akülü araçlar ile trafik eğitimi aldı.

Karaisalı ilçesindeki 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun bahçesinde, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik levhaları ve ışıklarının bulunduğu mini parkur oluşturuldu.

Yaşları 4 ile 6 arasında değişen 60 anaokulu öğrencisinin katıldığı eğitimde, çocuklara jandarma trafik timlerinin kullandığı yeleklerden giydirildi.

Jandarma erleri tarafından akülü arabalara bindirilen çocuklar, askerler eşliğinde parkurda araçları sürdü. Her trafik işaretinde durdurulan çocuklara görevli komutan tarafından levhalar tanıtıldı.

Yayalara yol verme ve emniyet kemeri takmanın öneminin vurgulandığı eğitimde, kurallara uymanın gerekliliği de anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler ve sertifika verildi.

Okulun müdür vekili Rıfat Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta trafik eğitimi almanın önemine değindi.

Etkinliğin, jandarma ile yapılan protokol kapsamında düzenlendiğini aktaran Ölmez, "İlçemizdeki tüm anaokul, ilkokul ve ortaokul öğrencileri belli gün ve saatlerde gelerek burada eğitim alıyor. Çocuklar ömür boyu bu anı unutmayacak. Ağaç yaş iken eğilir. Bu tip eğitimleri erken yaşta vermek gelecekte trafik magandalığının da önüne geçecektir." ifadesini kullandı.

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