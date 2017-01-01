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SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesince düzenlenen "2. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"nde öğrencilerin hazırladığı projeler yarıştı.

Siirt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde düzenlenen "2. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"nde sergilenen 38 projeyi, Vali Mustafa Tutulmaz ile Rektör Prof. Dr. Murat Erman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Müftüsü Faruk Arvas ve akademisyenler inceledi.

Rektör Erman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Müslüman bir bilim insanı olan El Cezeri'nin günümüzdeki robotik sistemlerin temelini 12. yüzyılda attığını söyledi.

Üniversitede El Cezeri'nin anısına bir laboratuvar kurulduğunu anımsatan Erman, "Bu laboratuvarda şu an çok yoğun bir şekilde bilgisayar mühendisliği hocalarımızın gözetiminde TÜBİTAK ve diğer projeler yapılmak suretiyle bilime üniversitemizden katkılar sağlanmaktadır." dedi.

Üniversitede farklı alanlarda proje, yayın ve patent sayılarının her geçen gün artış gösterdiğini ifade eden Erman, bu kültürün akademisyenlerin yanında öğrencilere de yansımasını amaçladıklarını aktardı.

Bu amaçla Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri etkinliklerini başlattıklarını dile getiren Erman, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin büyük bir heyecan ve şevk içerisinde ilgi gösterdiklerini müşahede ettik. Bu oldukça sevindirici bir gelişme çünkü bizim arzumuz burada yetişecek öğrencilerimizin bilimsel gelişmelere kayıtsız kalmamaları, hatta katkı sağlamalarıdır. Geçen yıl 26 proje başvurmuştu. Bu yıl bu sayının artığını görüyoruz. Şu anda 38 proje yer aldı. Önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği devam ettirme eğilimindeyiz. Daha farklı üniversitelerden hatta daha farklı ülkelerden projelerin de katılımıyla ileride üniversitemiz bu robotik sistemlerde, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanında isminden söz ettiren bir üniversite konumuna gelecektir."

Etkinlikte, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.