Trabzon'da kültür sanat

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TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen 18'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Trabzon Devlet Tiyatrosu organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8, Türkiye'den de bir grup katılıyor.

Festival kapsamında bugün İspanya'dan Yllana Tiyatrosu "Gagfather" adlı oyunu sahneleyecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu da "Profesyonel" adlı oyun ile 12, 13 ve 14 Mayıs'ta seyircinin karşısına çıkacak.

Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu 15-16 Mayıs'ta "Vahşi Batı"yı, Rusya'dan Perm U Mosta Tiyatrosu 17-18 Mayıs tarihlerinde "Inishmaan'ın Sakatı"nı izleyicisiyle buluşturacak.

Oyunlar, Haluk Ongan Sahnesi'nde saat 20.00'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

- "Canım Kardeşim" müzikali

Trabzon'da "Canım Kardeşim 2" müzikali çocuklar için sahnelenecek.

Gösteri, 14 Mayıs Pazar günü 13.00 ile 15.00 saatlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde küçük izleyicileriyle buluşturulacak.

- "İki Bekar" Trabzon'da sahnelenecek

Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği oyunda, Shanette ile Jack isimli iki bekarın başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Emre Kınay'ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de rol aldığı oyunda Kınay'a Evrim Alasya da eşlik ediyor.

Oyun, 14 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.