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Yaşlı kadın otobüste unuttuğu "servetini" teslim aldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:22

MERSİN (AA) - Mersin'de, yaşlı kadın, halk otobüsünde unuttuğu ve içinde 170 bin lira ile 50 bin lira tutarında ziynet eşyası olan çantasını polisten teslim aldı.

Alınan bilgiye göre, 74 yaşındaki S.I, dün sabah engelli oğluyla sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin Mehrican Mahallesi'ne gitmek için Emrah Gültekin idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne bindi.

Otobüsün arızalanması üzerine, farklı bir otobüse bindirilen yaşlı kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu fark etti.

Olayın bildirilmesi üzerine otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, durum polis ekiplerine bildirildi.

Çok sayıda polis tarafından yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de tam altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri en az 50 bin lira tutarında ziynet eşyası olduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de müdürlüğe gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

- "İçerisinde ne var diye bakmadım"

İçerisinde "servet" olan çantayı teslim eden şoför Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı kadının yolculuk esnasında, önce eczaneye, daha sonra da bir markete uğradığını söyledi.

Otobüs arızalanınca, yaşlı kadının engelli oğluyla mağdur olmaması için farklı bir araca bindirildiğini, bu sıra çantasını unuttuğunu aktaran Gültekin, "Arabada bırakmak yerine bu tür kayıpları biz her zaman amirliğimize getiriyoruz. Kadın çantası olunca da içerisinde ne var diye bakmadım ama baksam da değişen bir şey olmazdı. Buraya bıraktıktan sonra evime gittim." dedi.

Çanta, tutulan tutanakların ardından sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

- "Servetini" teslim aldı

Çantasının polise teslim edildiği bilgisini alan S.I, bugün sabah saatlerinde engelli oğlu ve bir akrabasıyla merkez Akdeniz ilçesindeki Siteler Polis Merkezi Amirliği'ne geldi.

İçinde para ve ziynet eşyalarının olduğu çanta, kadına teslim edildi.

S.I, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüse bindiğinde yanında para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çanta ile 5- poşetin olduğunu söyledi.

Engelli oğluyla otobüsten indikten sonra taksiye bindiklerini anlatan S.I, "Nasıl kayboldu ben anlamadım. Eve gittim poşetleri yere koydum ve çantanın olmadığını fark ettim. Hemen komşumuzun oğlu Evren'i aradım. Şoför onun arkadaşı. O da şoförü aradı. 10 dakika içerisinde oldu. Şoför çantayı emniyete götürmüş." ifadesini kullandı.

S.I, çantasında neden bu kadar yüklü miktarda para ve ziynet eşyası bulunduğu sorusunu yanıtsız bıraktı.

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