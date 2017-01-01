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GÜNCELLEME 2 - KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:23
GÜNCELLEME 2 - KİRADER Genel Başkanı ve eşinin öldürülmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde öldürülen Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, komşularının ifadesinden yola çıkarak aynı mahallede yaşayan Ali Y'nin (31) çiftten daha önce borç para aldığını belirledi.

Ekipler, Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirildi.

Ali Y'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği öğrenildi. Zanlının Finike Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

- Otopsi işlemleri tamamlandı

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsi işlemi tamamlanan Büyüknohutçu çiftinin cenazesi, damatları Zafer Büyükküpçü ve yakınları tarafından teslim alınarak Uncalı Mezarlığına götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Morga gelen Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya hala inanamadıklarını söyledi. Büyüknohutçu çiftinin kendilerini çevre ve doğaya adadığını belirten Kurt, "Bütün mücadelelerini hukuksal çerçevede verdi. Çok korkunç bir olay. Bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Sivil toplum örgütleri açısından önemli bir olay. Demokrasinin gelişmesine katkı koyan sivil hareketlerin güvencesi açısından bu cinayetin tam anlamıyla aydınlatılmasını bekliyoruz. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." dedi.

Dün, Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), evlerinde komşuları tarafından ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenmişti.

Olayın ardından soruşturma başlatan il jandarma komutanlığı ekipleri Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı. Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirilmişti. Ali Y'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği kuyuya attığını söylediği öğrenilmişti.

Bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve eylemlerle adını duyurmuştu.

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