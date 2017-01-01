Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, 5 metrelik foseptik çukuruna düşen inek, kepçeyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ersin Alpay'a ait evin bahçesindeki foseptik çukuruna bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşen ineğin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine getirilen kepçeye bağlanan inek, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.
Bir süre gözetim altında tutulan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.