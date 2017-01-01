ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:34

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, 5 metrelik foseptik çukuruna düşen inek, kepçeyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Ersin Alpay'a ait evin bahçesindeki foseptik çukuruna bir ineğin düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşen ineğin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine getirilen kepçeye bağlanan inek, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Bir süre gözetim altında tutulan inek, daha sonra sahibine teslim edildi.


İLGİLİ HABERLER
Gölköy'de deniz dibi temizliği
YEREL

GÖLKÖY'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RESİM VE EL SANATLARI SERGİSİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan güzellerle buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜZELLERLE BULUŞTU
Mersinliler, Bodrum TIR'ını inceledi
YEREL

MERSİNLİLER, BODRUM TIR'INI İNCELEDİ
Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu
YEREL

TEDAVİSİ TAMAMLANAN CARETTA CARETTALAR DENİZLE BULUŞTU
Alkolün etkisi &quot;Alkol gözlüğü&quot; ile anlatıldı
YEREL

ALKOLÜN ETKİSİ "ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE ANLATILDI
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI TUTUKLANDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
Genç mucitler icatlarını sergiledi
YEREL

GENÇ MUCİTLER İCATLARINI SERGİLEDİ
Güney Ege sahilleri doldu
YEREL

GÜNEY EGE SAHİLLERİ DOLDU
Siirt'in &quot;mahrem imamları&quot; Muğla'da yakalandı
YEREL

SİİRT'İN "MAHREM İMAMLARI" MUĞLA'DA YAKALANDI
Muğla'da Yerel Tohum Güçlendiriliyor
YEREL

MUĞLA'DA YEREL TOHUM GÜÇLENDİRİLİYOR
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
YEREL

JANDARMA VATAN İÇİN CAN, MİLLET İÇİN KAN VERİYOR
Baştuğ çiftçi bayramını çiftçinin ayağına giderek kutladı
YEREL

BAŞTUĞ ÇİFTÇİ BAYRAMINI ÇİFTÇİNİN AYAĞINA GİDEREK KUTLADI
Muğla Valisi Çiçek: &quot;7/24 vatandaşın hizmetindeyiz&quot;
YEREL

MUĞLA VALİSİ ÇİÇEK: "7/24 VATANDAŞIN HİZMETİNDEYİZ"
Bodrum'da dalgıçların atık toplama mesaisi
YEREL

BODRUM'DA DALGIÇLARIN ATIK TOPLAMA MESAİSİ

Fethiyeli engellilerden anlamlı yürüyüş
YEREL

FETHİYELİ ENGELLİLERDEN ANLAMLI YÜRÜYÜŞ
Muğla'da terör örgütü soruşturmaları
YEREL

MUĞLA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ SORUŞTURMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor