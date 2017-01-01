İşaret dilini öğrenen polis cinayeti aydınlattı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da işitme engelli kişinin öldürülmesine ilişkin özel ekip oluşturan polis, faili meçhul cinayeti aydınlattı.

Merkez Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 24 Aralık 2016'da işitme engelli Cevdet Arlı'nın yalnız yaşadığı evinde öldürülmüş halde bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu, 5 kişilik özel ekip oluşturdu.

Otopside başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Arlı'nın evinde inceleme yapan ekipler, piknik tüpünün üzerinde maktulün yanı sıra başka kişiye ait DNA örnekleri buldu.

Arlı'nın çevresinin incelenmesi ve arkadaşlarının da işitme engelli olduğunun tespit edilmesi üzerine bu kişiler hakkında araştırma yapmak üzere özel ekipten bir kişi, hızlandırılmış işaret dili kursuna gönderildi.

Bu yönde çalışmasını genişleten ekip, Arlı'nın arkadaşları işitme engelli Ö.Y, S.Ç, Y.Ö, A.K, İ.K. ve K.K'dan kan örneği alarak Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesine gönderdi.

Biyolojik İhtisas Dairesinden gelen raporun ardından piknik tüpü üzerinden elde edilen DNA örneğinin eşleştiği Ö.Y. (35) gözaltına alındı.

Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.