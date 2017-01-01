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32. Uluslararası Maliye Sempozyumu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:35

ANTALYA (AA) - 32. Uluslararası Maliye Sempozyumu (IPFC), Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü tarafından Göynük Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen sempozyuma, yaklaşık 250 akademisyen ve maliye uzmanı katıldı.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, maliye politikaları, çıkarılacak vergi kanunları, bütçe süreçleri, vergi kaçakçılığı, vergi psikolojisi gibi konuların tartışılacağı sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, küresel açıdan bakıldığı zaman 2018'de gayri safi milli hasılanın yükselmesini beklediklerini söyledi.

Geçen sene gayri safi milli hasıla büyümesi bakımından dünya ortalamasının yüzde 3 olduğuna işaret eden Yüce, "ABD'de yüzde 1,6 olan bu büyüme, avro bölgelerinde yüzde 1,7, Japonya'da yüzde 1, Kanada'da yüzde 1,4, İngiltere'de yüzde 1,8, Çin'de yüzde 6,7, Hindistan'da yüzde 7, Brezilya'da yüzde 3,5, geri kalmış ülkelerde ise yüzde 2,3 olarak görülmüştür." dedi.

Avro bölgesinde 2013'de başlayan ekonomik büyümenin 2016'da da devam ettiğini anlatan Yüce, zayıf iç talebin 2017'de kısmen düşüşe neden olacağının tahmin edildiğini söyledi. Yüce, OECD Geçici Ekonomi Görünüm Raporu çerçevesinde bakıldığında, dünyada gayri safi milli hasıla büyümesinin ılımlı ama yavaş artışla 2017'de yüzde 3,3, 2018'de ise yüzde 3,6'ya yükseleceğinin belirtildiğini kaydetti.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimleri Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adnan Gerçek ise 1985'de başlayan maliye sempozyumlarının Türkiye'nin en köklü bilimsel organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Sempozyum, 13 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.


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