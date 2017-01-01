Van'da terör operasyonu

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VAN (AA) - Van'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında DBP Van İl Başkanı Ahmet Aygün'ün de bulunduğu 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KCK/TY yapılanması içerisinde yer aldıkları yönünde iddialar üzerine yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 16 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde adalet komisyonu adı altında faaliyet yürüttükleri anlaşılan ve aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Van İl Başkanı ile B.K, İ.B, D.A, A.B, R.D, M.V, S.Y ve M.Ç isimli 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 şüphelinin ise adreslerinde bulunamaması sebebiyle haklarındaki yakalama işlemleri devam etmekle birlikte soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir."