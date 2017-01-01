"Diriliş Ertuğrul'un" deri kostümleri Edirne'de üretilecek

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EDİRNE (AA) - Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan geniş izleyici kitlesinin takip ettiği Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kıyafetlerinin deri olanlarının bir kısmı Edirne'de üretilmeye başlanacak.

Edirne Büyük Sinagogu'nun geçmişte idari binası olarak kullanılan, restorasyonu sonrası Vakıf Kültür Sanat Evi olarak düzenlenen bina törenle açıldı.

Edirne'nin Edirnekari, kispet, tezhip, talika yapım sanatçılarının çırak yetiştireceği ve ürünlerin satışının gerçekleşeceği fonksiyonu kazandırılan Vakıf Kültür Sanat Evi'nin açılışında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'de önemli işler yapan sanatçıların bulunduğunu söyledi.

Belgelerini alan tüm sanatçılara aynı desteği vermeyi düşündüklerini belirten Özdemir, "Bu konudaki faaliyet gösteren insanlarımızı biraz daha heyecanlandıralım, teşvik edelim ve bu sanatın, sanatkarların devam etmesi konusunda da gayret göstermiş olalım. Şu anda dört sanatçımız var ama aday olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında müracaatı olan şu anda altı sanatçımız var. Gelecek yıllarda da artacak, sanatçılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.



Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de binayı isteyen birçok kurum olmasına karşın en iyi fonksiyonun verilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bina Vali Özdemir, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve zanaatkarlar tarafından kurdelesi kesilerek açıldı.

Vali Özdemir, atölyeleri ziyaret etti.

El işi kispet üretiminin son temsilcisi Adem Kayın, Vali Özdemir'e kispetin yanında Diriliş Ertuğrul dizisi için kostümler de üretmeye başladıklarını anlattı.

Yayaların ok taşıdığı kuburun üretimini deriden gerçekleştirdiğini anlatan Kayın, "Bundan sonra diziye çeşitli materyal ve kostüm üretimi Edirne'den de yapılacak." dedi.

Vali Özdemir de gündemin takip edilmesi ve planların da ona göre şekillendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir hafta önce üretmesini söylemiştik, kısa sürede üretimler başladı. Osmanlı kültürünün merkezi olan bir yerde kültürü yansıtan ürünlerin üretilmesi şart." dedi.

Vali Özdemir, daha sonra diğer atölyeleri gezdi.







