ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Diriliş Ertuğrul'un" deri kostümleri Edirne'de üretilecek

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:51

EDİRNE (AA) - Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan geniş izleyici kitlesinin takip ettiği Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kıyafetlerinin deri olanlarının bir kısmı Edirne'de üretilmeye başlanacak.

Edirne Büyük Sinagogu'nun geçmişte idari binası olarak kullanılan, restorasyonu sonrası Vakıf Kültür Sanat Evi olarak düzenlenen bina törenle açıldı.

Edirne'nin Edirnekari, kispet, tezhip, talika yapım sanatçılarının çırak yetiştireceği ve ürünlerin satışının gerçekleşeceği fonksiyonu kazandırılan Vakıf Kültür Sanat Evi'nin açılışında konuşan Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'de önemli işler yapan sanatçıların bulunduğunu söyledi.

Belgelerini alan tüm sanatçılara aynı desteği vermeyi düşündüklerini belirten Özdemir, "Bu konudaki faaliyet gösteren insanlarımızı biraz daha heyecanlandıralım, teşvik edelim ve bu sanatın, sanatkarların devam etmesi konusunda da gayret göstermiş olalım. Şu anda dört sanatçımız var ama aday olarak Kültür ve Turizm Bakanlığında müracaatı olan şu anda altı sanatçımız var. Gelecek yıllarda da artacak, sanatçılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren de binayı isteyen birçok kurum olmasına karşın en iyi fonksiyonun verilmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından bina Vali Özdemir, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Vakıflar Bölge Müdürü Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve zanaatkarlar tarafından kurdelesi kesilerek açıldı.

Vali Özdemir, atölyeleri ziyaret etti.

El işi kispet üretiminin son temsilcisi Adem Kayın, Vali Özdemir'e kispetin yanında Diriliş Ertuğrul dizisi için kostümler de üretmeye başladıklarını anlattı.

Yayaların ok taşıdığı kuburun üretimini deriden gerçekleştirdiğini anlatan Kayın, "Bundan sonra diziye çeşitli materyal ve kostüm üretimi Edirne'den de yapılacak." dedi.

Vali Özdemir de gündemin takip edilmesi ve planların da ona göre şekillendirmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir hafta önce üretmesini söylemiştik, kısa sürede üretimler başladı. Osmanlı kültürünün merkezi olan bir yerde kültürü yansıtan ürünlerin üretilmesi şart." dedi.

Vali Özdemir, daha sonra diğer atölyeleri gezdi.



İLGİLİ HABERLER
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür
YEREL

EMEKÇİ BAŞKANA, EMEKÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Tohumlar boy verdi Trakya toprakları renklendi
YEREL

TOHUMLAR BOY VERDİ TRAKYA TOPRAKLARI RENKLENDİ
Edirne, Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

EDİRNE, ARAP TURİSTLERİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
YEREL

SELİMİYE'DE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Edirne'ye Arap turistlerin ilgisi artıyor
YEREL

EDİRNE'YE ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikler ile kutlandı
YEREL

EDİRNE'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI
FETÖ şüphelisi otobüsteki kontrolde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ OTOBÜSTEKİ KONTROLDE YAKALANDI
Edirne'de 17 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 17 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI
&quot;Balkan ve Rumeli Müzikleri&quot; konseri
YEREL

"BALKAN VE RUMELİ MÜZİKLERİ" KONSERİ

Edirneli genç pehlivanlardan büyük başarı
YEREL

EDİRNELİ GENÇ PEHLİVANLARDAN BÜYÜK BAŞARI
Edirne'de 20 bin kutu kandil simidi dağıtıldı
YEREL

EDİRNE'DE 20 BİN KUTU KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI
Edirne'de genç kalmanın sırları anlatılacak
YEREL

EDİRNE'DE GENÇ KALMANIN SIRLARI ANLATILACAK
Bedensel engeline rağmen İstiklal Marşı'nı ayakta okudu
YEREL

BEDENSEL ENGELİNE RAĞMEN İSTİKLAL MARŞI'NI AYAKTA OKUDU
'Acıya dayanırım' diyenler yarışacak
YEREL

'ACIYA DAYANIRIM' DİYENLER YARIŞACAK
Edirne'de obeziteye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü
YEREL

EDİRNE'DE OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÖĞRENCİLER YÜRÜDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Müezzinoğlu: Niyetimiz bir an önce sorunu çözmek
İŞ-YAŞAM

KIDEMDE MEVCUT İŞÇİYE 3 SEÇENEK

 1
  • 2 “Eski arabalara merakım var”
  • 3 "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım"
  • 4 Buradan insan geçmiyor