Batman'da kumar operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da kumar oynayan 42 kişiye 227'şer lira ceza kesildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 adrese operasyon düzenlediği belirtildi.
Operasyonda 2 iş yerinin mühürlendiği, buralarda yapılan aramada ise 2 tombala makinesi, 4 televizyon ve 2 kamera ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca 227'şer lira ceza uygulandığı aktarıldı.