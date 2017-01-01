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Batman'da kumar operasyonu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 12:52

BATMAN (AA) - Batman'da kumar oynayan 42 kişiye 227'şer lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 2 adrese operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 2 iş yerinin mühürlendiği, buralarda yapılan aramada ise 2 tombala makinesi, 4 televizyon ve 2 kamera ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca 227'şer lira ceza uygulandığı aktarıldı.


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