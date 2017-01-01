Sürücülere trafik kurallarını çocuklar hatırlattı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında trafik polisi ve jandarma kıyafeti giyerek yol uygulaması yapan çocuklar, sürücülere trafik kurallarını hatırlatıp, uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa organize ettiği "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında, ortaokul öğrencileri trafik polisi ve jandarma üniforması giyerek Cumhuriyet Caddesi'nde yol uygulaması yaptı.

Trafik polisi ve jandarma ekipleriyle sürücüleri durdurarak emniyet kemeri kontrolü yapan çocuklar, seyir halindeyken telefonla konuşmama ve araçlarda sigara içmeme gibi konularda sürücülere uyarıda bulundu.

Uygulamada emniyet kemeri takmayan bazı sürücüler ise çocuklara emniyet kemeri takmak için söz verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Vekili Başkomiser Zeki Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun çeşitli yerlerinde trafik haftasının kutlandığını belirterek, "Etkinliklikler kapsamında çocuklarımızla uygulama yapıyoruz. Uygulamada durdurduğumuz sürücülere emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırma, seyir halinde cep telefonuyla konuşmama ve trafikte saygı temasını işledik." diye konuştu.

Özcan, söz konusu uygulamanın iki taraflı etki yapacağını düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Uygulama ile çocuklar hem trafikte sorumlu davranacak hem de ileride sorumlu birey olarak yetişecek. Aynı zamanda sürücüler de çocuklardan aldıkları telkinlerden biraz gurur meselesi yapmak suretiyle trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanacak."

Trafik polisleriyle uygulama yapan ortaokul öğrenci Emirhan Kazır da "Trafik Hayattır" sloganı kapsamında etkinliğe katıldığını ifade etti.

Kurallara uymayan sürücülerin hem kendine hem de başkasına zarar verdiğini dile getiren Kazır, "Babam bazen trafik kurallarına uymuyor. Artık bütün kurallara uyması için uyarıda bulunacağım." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Afra Taşpınar ise trafikteki sürücülere emniyet kemeri takma, seyir halindeyken telefonla konuşmama gibi çeşitli uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Uygulamanın dikkati çekici ve güzel olduğunu anlatan sürücü Oğuzhan Yılmaz ise "Trafikte herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Genelde insanlar kurallara uymuyor. Ama bu uygulama güzel ve dikkati çekici." dedi.