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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraşta engelli gençler, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen şenlikte aileleriyle birlikte halaydan dansa, yumurta taşımadan halat çekmeye kadar birçok etkinlikte yer alarak doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe, kentte bulunun 15 engelli okulunun yanı sıra rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan öğrenciler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmalarına katılan engelli öğrenciler, aileleriyle birlikte çalan müzik eşliğinde halaylar çekti, oyunlar oynadı.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası nedeniyle 15 okuldan ve rehabilitasyon merkezinden gelen öğrencilere yönelik bir şenlik düzenlediklerini söyledi.

Şenliğe katılımın yüksek olduğunu dile getiren Akşam, "Engellilerimize unutulmaz bir gün yaşatmak istedik. Çeşitli oyunlar ve aktiviteler yaparak, konserle beraber çocuklarımızın aileleriyle vakit geçireceği nezih bir ortam sunmaya çalıştık." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise engellilere yönelik kurum olarak birçok çalışma yaptıklarını belirterek, şenliğe katılan engelliler ve ailelerinin çok mutlu olduğunu, güzel şekilde zaman geçirdiklerini kaydetti.