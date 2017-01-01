"Güvenli Okul Güvenli Eğitim" denetimi

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SİVAS (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde uygulanan "çocukların korunmasına yönelik denetim", Yozgat ve Sivas'ta da gerçekleştirildi.

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğünün asayiş, çocuk, narkotik, terör ve trafik şubelerinde görevli 20 polis katıldı.

Polisler, okul çevrelerindeki park, metruk bina, bakkal ve marketleri kontrol etti.

Ekipler, okul çevresindeki şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

- Sivas

Sivas'ta da bu yıl ikincisi düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve organize birimlerinden oluşan 16 ekipte görevli çok sayıda personel katıldı.

Şehrin değişik noktalarında eş zamanlı uygulama yapan ekipler, umuma açık yerleri denetledi. Bazı iş yerlerinde arama gerçekleştiren ekipler, bazı şahıslara yönelik genel bilgi taraması (GBT) yaptı.

Uygulama kapsamında kapalı mekanlarda sigara içilen bazı iş yerleri ile şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla uygulamalarımız sürecektir."