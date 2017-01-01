ÇAYKUR'da 2017 yılı yaş çay alım kampanyası

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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 yılı yaş çay alım kampanyasına 3 Mayıs'tan itibaren başladıklarını, hava şartları nedeniyle alımların yavaş ilerlediğini ve 18 ton yaş çay aldıklarını söyledi.

Sütlüoğlu, Brifing Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ÇAYKUR açısından 2016 yılının son derece başarılı geçtiğini, geçen yıl 687 bin 515 ton yaş çay aldıklarını, özel sektör ile birlikte toplamda 1 milyon 299 bin ton yaş çay alımı yapıldığını belirtti.

Geçen yıl 1 milyar 258 milyon 684 bin liralık yaş çay bedeli, 48 milyon lira da emeklilere tazminat ödediklerini ifade eden Sütlüoğlu, 144,5 milyon lira budama bedeli, 158 milyon liralık da destekleme ödemesi ile birlikte toplamda 1 milyar 600 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kuru çay üretiminin 133 bin ton, beyaz çayın 129 kilogram, organik çayın da 4 bin 660 ton olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sütlüoğlu, 122 bin 777 ton kuru çay satışı gerçekleştirdiklerine, bunun 5 bin 500 tonunun ihracat olduğuna vurgu yaptı.

Sütlüoğlu, soğuk çayda toplam 115 milyon lira satış olduğunu, bunun 7 milyon litresinin ihracat olarak gerçekleştiğini söyledi.

ÇAYKUR'un kuru çay stokunun 62 bin ton olduğunu belirten Sütlüoğlu, şöyle devam etti:

"Bir önceki yıl stokumuz 58 bin tondur. Sürdüremeyeceğimiz stok yok. Stoklarda artış olması normaldir. Çünkü biz üreticiyi mağdur etmemek için kotaları yüksek tutuyoruz. Satabildiğimizin üzerinde çay alıyoruz ki bazı kötü niyetli özel sektör firmaları üreticiden çay almasın. Biz bunu kapasite artırımı ile günlük daha çok çay işleyerek yaptık. Özel sektörü de bu şekilde düzenledik. 3-4 yıldır vatandaş satışlardan memnun. Özel sektör bir tık daha iyi olsa her şey yoluna girecek. Biz birkaç yılda kapasitemizi 6 bin tondan 8 bin tona çıkardık. Bunu vatandaş mağdur edilmesin diye yapıyoruz. Biz vatandaş odaklı politika izliyoruz. Kar odaklı politika izlemiyoruz. Biz bu yükü bile bile vatandaş mağdur olmasın diye yapıyoruz."

Sütlüoğlu, fazla çay alırken pazarı artırma çabasında olduklarına işaret ederek, ÇAYKUR pazarının yüzde 20 büyüdüğünü, pazar payına sahip bir firmanın yüzde 20 büyümesinin büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Yüzün üzerinde ülkeye çay sattıklarını belirten Sütlüoğlu, "ÇAYKUR 2016 yılını rekor bir karla kapatmıştır. Karımız 82 milyon 124 bin liradır. Bu ÇAYKUR tarihinin rekor karıdır. Son birkaç yılda elde edilen kar 127 milyon liradır. Geçmişte nadiren kar eden bir kuruluştu. Çünkü sosyal politikaları önceleyen bir kuruluş olduğu için zarar etmiştir. ÇAYKUR artık kar etmenin yanında çok ciddi yatırımlar yapan bir kurumdur. Bu sene Pazar'daki yeni fabrikanın devreye girmesi ile günlük işleme kapasitesi 9 bin 200 tonlara ulaşacak. Halkımızı koruyacak tedbirler alırken pazar payımızı genişletiyoruz." diye konuştu.

Sütlüoğlu, 2016'da 35 Afrika, 15 Asya, 38 Avrupa, 16 Kuzey ve Güney Amerika ülkesi olmak üzere toplam 104 ülkeye ulaşıldığını, 3. büyük ihracatçı olarak bu başarılarının ödüllendirildiğini ifade etti.

- 2017 yılı çalışmaları

Yeni sezona 3 Mayıs'ta başladıklarını kaydeden Sütlüoğlu, "Çay alımlarına başladık. Bugüne kadar 18 ton yaş çay alımı yaptık. Hava şartları bizi şaşırttı. Havaların soğuk gitmesi, 15 derecenin altına inmesi nedeniyle çay gecikti. Bütün fabrikalarımız üretime hazır. Bu sene kotamızı yüksek tutuyoruz ve dönüme 400 kilogram kota belirledik. Piyasa şartlarında sıkıntı olursa birtakım müdahalelerimiz olacak. Özel sektöre çağrımızı yapıyoruz. Üreticiyi mağdur etmesinler." dedi.

Sütlüoğlu, organik çayda dönüme 700 kilogram kota belirlediklerini dile getirerek, kargaşayı sona erdiren randevulu sistem alımlarının devam edeceğini söyledi.

Beyaz çayda alım miktarının düştüğüne değinen Sütlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız çaylıklara girsinler, tomurcuk çay toplasınlar. Beyaz çaydan bir ilaç yapma çalışmamız sürüyor. Oldukça güzel bir sonuca vardık. Beyaz çayın kilogramını bu sezon üreticiyi teşvik için 500 lira yaptık. Aileler çocuklarını teşvik etsin. Çalışıp üretelim. Çaylıkla buluşalım. Vatandaşlarımız çaylıklara erken girsin, kaliteli çay toplasın. Çayda kaliteyi aşağı çekmesinler. Kötü verilen çaylardan 25 ton çöp çıkıyor. Bu çayın kalitesini aşağı çekiyor. Bindiğimiz dalı kesmeyelim kaliteyi aşağı çekmeyelim."

Fabrikalarda çalışmak üzere bin 500 yeni işçi alımı yaptıklarını anımsatan Sütlüoğlu, "Süreç başladı. Daha önce niyetlenmiştik. Yerel olmayan kişilerin de müracaat edebilecekleri durumu ortaya çıkınca mahkeme uygulamayı bozdu. Yapılan görüşmelerde yönetmelik ile lokal alım yapılabileceğini öğrenince değişiklik gerçekleşti. Değişiklik sonrası tekrar düğmeye bastık. Bu ay sonunda tamamen adil kura ile alım yapılacak. Noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Adil bir şekilde bin 500 işçiyi bu sezon almış olacağız. Son birkaç yılda ÇAYKUR'un çalışan işçilerinin yarısından fazlasını almış olduk." diye konuştu.

- ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devredilmesi

Sütlüoğlu, ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devredilmesinin özelleşmesi anlamına gelmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Varlık Fonu'na devredilerek özelleştirilmeden uzaklaştırılmış oldu. ÇAYKUR daha önceki yapısı ile özelleştirmeye hazır hale getirilmişti. Özelleştirme İdaresine devredilmesi ile özelleşmesi söz konusu olabilirdi. Bunu başta sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ımız hiç kimse istemiyor. ÇAYKUR'un vatandaşın hamisi olmasını sürdürmesi isteniyor. ÇAYKUR daha korunaklı bir hale getirildi. Özelleşeceği iddiası kuyruklu yalan. ÇAYKUR 'Katarlılara satıldı.' diyorlar. Biri rüyasında bir şey görüyor. Sabah bir kuyruklu yalan ortaya atıyor. ÇAYKUR bakkal mı ki kimsenin haberi olmadan satılsın? Bu yalan tutmayınca ikinci kuyruklu yalan 'Teminat olarak verildi.' Öyle bir şey yok. Ne teminat verildi ne Katarlılara satıldı. Bunlar yalan söylemekten yorulmadı. Yağmur yağdı satılacak, güneş açtı satılacak. Defalarca söyledikleri yalanın anlaşılmasına rağmen halen söylemeye devam ediyorlar. Bu tür yalancıların sözlerine itibar etmesinler. Bu tür yalanlarla siyaset yapmasına izin vermesinler."

- "Bizim çaylıkların tamamını organik yapabiliriz"

Organik Çay Projesi'nin rehabilitasyon çalışması olduğuna işaret eden Sütlüoğlu, "Bizim çaylıkların tamamını organik yapabiliriz. Çünkü ilaç kullanmıyoruz. Kimyasal gübreden vazgeçerek çaylıkların tamamını organik yapma şansımız var. Böyle bir şansı neden kullanmadığımıza hayret ediyorlar. Biz de bunu hayata geçiriyoruz. Bunu vatandaşı mağdur etmeden yapmamız lazım. Çay Kanunu Tasarısı Meclise intikal edecek. Kimyasal gübrede paramız yurt dışına gidiyor. Hem paramız hem sağlığımız gidiyordu. Organik gübre ile bu para da içeride kalacak." ifadesini kullandı.

Sütlüoğlu, organik çay üretiminin azalması halinde gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Eğer çay yetersiz olursa yeni çaylık alanlar açma izni verebiliriz. Bu büyük projenin önünü kesmeyelim. Çocuklarımızın, torunlarımızın sağlığı tehlike altında. Heyelanlar toprağın yapısının bozulmasından kaynaklıdır büyük oranda. Bu projeyi destekleyelim. Bu, bölgeye ve ülkemize yapacağımız en büyük iyilik olur. Proje hayata geçerse dünyanın en büyük organik havzası olacak." dedi.

Çay Kanunu çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sütlüoğlu, "Bakanlık görüşleri alınıyor. Son şeklini almış değil. Bizim teklifimizde taban fiyat uygulaması var. ÇAYKUR fiyatı altında alınmayacak. En geç nakit ödeme 6 ay içinde yapılacak. Kaçak çayın organize suç kapsamına alınması, paketleme fabrikalarının bölgeye getirilmesi var. Bölgeye önemli bir istihdam getirecek. Çaylıkları organik olarak düzenlemesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Sütlüoğlu, çay fiyatı belirleme çalışmalarının devam ettiğini, enflasyon baz alınarak fiyat belirlemesi yapılacağını, destekleme fiyatının ise kilogram başına 13 kuruşta kalacağını sözlerine ekledi.



