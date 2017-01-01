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"İhracatın yüzde 85'i elektronik fatura üzerinden dönecek"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:39
"İhracatın yüzde 85'i elektronik fatura üzerinden dönecek"

BURSA (AA) - eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, Türkiye'nin en büyük 54 bin firmasının ülke ihracatının yüzde 85'ini gerçekleştirdiğini belirterek, "Şu an en büyük 62 bin şirket e-faturada, yani 1 Temmuz itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 85'i elektronik fatura üzerinden dönecek." dedi.

Bursa'da, QNB Finansbank ve eFinans tarafından, 1 Temmuz itibarıyla zorunlu olacak e-fatura uygulaması, ürün ve hizmetleri konusunda ihracatçıları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, cirosu 10 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin elektronik fatura kullanma zorunluluğunun bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'de şu anda cirosu 10 milyon liranın üzerinde olan 52 bin şirket bulunduğunu belirten Dönmez, "Fakat elektronik fatura kullanan 62 bin şirket var. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde 10 bin şirket gönüllü mükellef haline gelmiş. Bunun temel sebebi şu, ana firmalar artık tedarikçilerini zorluyorlar. Diyorlar ki ben elektronik faturaya geçtim, cirom 10 milyonun üzerindeydi. Ben artık tüm sistemlerimi değiştirdim. Artık kağıt kullanmak istemiyorum. Eğer benimle çalışmak istiyorsan sen de elektronik faturaya geç." diye konuştu.

- "62 bin şirket gayri safi milli hasılasının yüzde 78'ini yapıyor"

Elektronik faturanın cirosal anlamda da etkisinin bulunduğunu ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebiliriz; 62 bin şirket Türkiye Cumhuriyeti gayri safi milli hasılasının yüzde 78'ini yapıyor. Şu an, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 78'i elektronik fatura üzerinden dönüyor. Başka bir açıdan şöyle söyleyebiliriz; e-kredi veren QNB Finansbank için QNB Finansbank'ın buradaki payı, şu an eFinans olarak konuşuyorum, yüzde 14. Yani şu an QNB Finansbank istese Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 14'ünü, yaklaşık 285 milyar liraya denk geliyor, kredilendirebilir. Böyle bir potansiyeli var. Dünya buraya gidiyor. Kuvvetle muhtemel yakın vadede bu gayri safi milli hasıla ile eşitlenecek."

- "İhracatın yüzde 85'i"

Dönmez, 1 Temmuz itibarıyla ihracat faturalarının da elektronik faturaya dönüşeceğini hatırlatarak, "Şöyle bir bilgi var; Türkiye'nin en büyük 54 bin firması Türkiye ihracatının yüzde 85'ini gerçekleştiriyor. Şu an en büyük 62 bin şirket e-faturada, yani 1 Temmuz itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 85'i elektronik fatura üzerinden dönecek." dedi.

Programın devamında, QNB Finansbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü, eFinans Yönetim Kurulu Üyesi Okay Yıldırım, eFinans ve e-fatura çalışmaları hakkında bilgi verdi.

QNB Finansbank Nakit Yönetimi Satış ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Işıl Zeynep Atamdede de QNB Finansbank'ın e-fatura teminatlı kredi, Dış Ticaret İnternet Şube Menüsü, SMS ile gümrük vergisi ödemesi gibi ihracatçılara özel çözümlerini anlattı.

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