Engelleri halk oyunlarına "engel" değil

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de "Engelliler Haftası" etkilikleri kapsamında zihinsel engelli çocuklar, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulunca Gümüşhane Üniversitesi çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde katılımcılara türküler seslendirdi.

Yöresel kıyafetlerle sahneye gelen öğrenciler horon ve zeybek gösterisi sundu. Bazı öğrenciler ise davul eşliğinde izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelliliğin doğuştan olabildiği gibi sonradan da hastalık ve kaza gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini söyledi.

Zeybek, engellilerin sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları giderme adına dünyada ve Türkiye'de önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kaldırımlardaki uygulamalardan trafik işaretlerine kadar birçok alanda iyileştirmeler yapıldı. Engellilere yönelik istihdam anlamında önemli gelişmeler oluyor ama bunlar asla yeterli değil. Engellilerin de hayata dair beklentilerini, hedeflerini yerine getirecek her türlü gelişmeyi sağlamakla sorumluyuz."

Etkinliğin ardından katılımcılar, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerince engellilere yönelik hazırlanan sergiyi gezdi.



