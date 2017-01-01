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RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında tek puan bile kaybetme haklarının olmadığını söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son hafta oynadıkları Bursaspor maçında elde edilen 6-0'lık galibiyet ile kazanılan üç puanın takımı olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Ligde kalma yarışında bir puanın bile çok önemli olduğuna değinen Mete, şöyle devam etti:

"Maalesef bu sezon son dakikalarda çok puan kaybettik. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye karşı son dakikalarda yediğimiz golle 1 puandan, ilk yarıda ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e karşı yediğimiz gollerle 2 puandan olduk. Son dakikalarda yediğimiz gollere engel olabilsek 30'un üzerinde puana sahip olabilecektik. Maalesef geri dönüş yok. Telafisi güç puanlar kaybettik. Bu nedenle ligde kalma yarışında Kasımpaşa maçını mutlaka kazanmalıyız. Ligde kalan 4 maçta tek puan kaybetme hakkımız yok."

Taraftar desteğinin önemine değinen Mete, "İstanbul'da ciddi sayıda Rizesporlu hemşehrimiz var. Bu anlamda hafta boyunca maç için yapılan çalışmalar var. Özellikle sivil toplum örgütlerinin Kasımpaşa maçında elini daha çok taşın altına koymasını bekliyoruz. İstanbul'daki taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Son dakikaya kadar onların desteğine ihtiyacımız olacak." dedi.

Mete, ligde kalan 4 maçta artık kimin oynadığının bir öneminin olmadığına vurgu yaparak, "Futbolcularımız, hepimiz durumun ciddiyetini biliyoruz. Tek hatanın bir sezona mal olacağının farkındayız. Hiçbir şey elimizde olmasa da hedefimiz kalan maçları firesiz tamamlamak. Kazanıp rakiplerimizin durumunu bekleyeceğiz. Herkes bunun farkında." diye konuştu.

Yeşil-mavili ekibin, Kasımpaşa karşılaşmasına Gökhan Akkan, Fink, Oboabona, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Recep Niyaz, Petrucci, Oğulcan Çağlayan, Edomwoyni ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.



