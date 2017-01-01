Zifte yapışan "minik patiler" kurtarıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir inşatta zifte yapışan üç köpek yavrusu ve anneleri kurtarıldı.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Asfaltı mevkisindeki bir inşaattan uzun süre havlama sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine geldi.

Ekipler, patileri ve gövde kısımları yapışan köpekleri ziftten uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Minik yavrular ve anneleri Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda tedavi altına alındı.

Barınağa giderek köpeklerin durumuna ilişkin bilgi alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ölmek üzere olan yavru köpekleri ekiplerin özenli bir çalışma sonucu kurtardığını söyledi.

Anne ve yavru köpeklerin bakımının sürdüğünü belirten Gürkan, "Şu an anne ve yavrularının durumu gayet iyi. Bir süre daha barınağımızda misafir edeceğiz. Ardından bu üç sevimli yavruyu sahiplendirerek, yeni yuvalarına uğurlayacağız. Öte yandan, Türkiye'nin en iyi barınaklarından birine sahibiz. Bunu biz değil, başka illerdeki barınakları gezip gören hayvanseverler söylüyor. Sevimli dostlarımız için şartları iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhbarda bulunarak ekiplerimizi durumdan haberdar eden vatandaşımıza da duyarlılığı için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.