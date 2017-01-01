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Engelliler Haftası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:42
Engelliler Haftası

AYDIN (AA) - Engelliler Haftası nedeniyle Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, engelli bireyler için temsili polis yemin töreni yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet binasında düzenlenen törende, 11'i çocuk 12 engelli trafik, özel harekat ve toplum polisi üniforması giyerek, polis yemini etti.

Engellilerin yemin ettiği esnada bazı ailelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Törende konuşan Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, engellilerin topluma kazandırılmasında herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Daha sonra engellilerden Selçuk Küçükırmak, telsizle bazı birimlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Küçükırmak, polis kıyafeti giyip yemin ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Fidelya İnci ise bugün trafik polisi olduğunu ve trafiğe çıkıp kurallara uymayanları uyaracağını kaydederken, polis memuru babası Süleyman İnci de en mutlu günlerini yaşadığını, polis teşkilatının her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından engellilere temsili polis kimliği veren Baştuğ, daha sonra makamında ağırladığı bir engelliye Türk bayrağı hediye etti.

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