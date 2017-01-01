Muğla'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen 4 adrese operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonlarda ekili halde 235 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, M.A, M.S.A. ve Z.Z'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.