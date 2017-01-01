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Ev ve otomobilden çıkanlar cephaneliği aratmadı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:45

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde ve otomobilde yapılan aramada, 66 tabanca, 40 av tüfeği, 3 kılıç ve 12 kama bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu Jandarma Komutanlığı ile Gerede Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Gerede'nin Salur köyünde ikamet eden M.K'nin yaşadığı 2 katlı eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Aramalarda, evin önünde bulanan otomobil ile evdeki koltuk, kitaplık ve buzdolabı gibi eşyalardaki özel bölmeler içerisinde çeşitli çap ve markalarda 66 tabanca, 40 av tüfeği, 12 kama, 3 kılıç, 5 tabanca namlusu, 4 tüfek namlusu ve 108 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, Gerede Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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