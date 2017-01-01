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"Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar" çalıştayı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:50

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için "Erciyes Turizmi İçin Yeni Ufuklar" çalıştayı düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nın uluslararası alanda önemli bir figür haline geldiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı kapsamında yaptığı yatırımların maksadının, sadece kış sporları merkezi oluşturmak olmadığını belirten Cıngı, bu merkezden doğacak ekonomik ve ticari etkileşimi, kentin merkezine yansıtarak şehirdeki ekonomik hareketliliği, sosyo kültürel hayatı, ticareti canlandırmanın da hedeflendiğini ifade etti.

Özellikle son iki yılda ortaya koydukları hedeflere hızla ulaşmaya başladıklarını dile getiren Cıngı, "Kışın Erciyes'te hem şehir içinden hem şehir dışından ciddi bir kitle toplanıyor. Ayrıca çok kitlesel olmasa da ülke dışından çok sayıda misafirlerimiz geliyor. Altyapı sağlam olunca, kış turizminin gerektirdiği unsurlara haiz bir kayak merkezi oluşunca, kış sporlarından faydalanmak isteyen kitle Erciyes'i tercih etmeye başladı. Master planla beraber çehresi değişen merkezimiz tüm çevrelerde duyulmaya başlandı." dedi.

Erciyes'in, özellikle ulaşım kolaylığı, teknik altyapı yüksekliği ve önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya yakınlığı nedeniyle yerli turistlerin tercih ettiği bir yer haline geldiğini aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Artık bu işi biraz daha global ölçeğe taşımanın zamanı geldi diye düşünüyoruz. Bu yıl özellikle reklam ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdik ve bunun da neticelerini alamaya başladık. Erciyes AŞ olarak sadece teknik altyapıyı sunmakla vazifemizin bittiği kanaatinde değiliz. Şehirde önemli turizm aktörü olan bir kuruluş olarak turizm kültürünü de sağlam bir şekilde oturtarak ilerlemek istiyoruz. Bizim açımızdan Erciyes'teki teknik altyapımız ne kadar kıymetliyse ticari işletmelerimiz, otellerimiz, acentelerimiz, turizm için gelenlere hizmet sunan sektörler de çok önemli. Onun için bu işin başlarındayken turizm kültürünün çok doğru oturmasını, konaklama sektöründe taşların doğru yerleştirilmesini çok önemsiyoruz."

- "Turizmde kendimize doğru örnekleri almamız lazım"

Cıngı, yaz turizminde ülkenin hızlı ilerlemesinden kaynaklanan çok radikal hatalar olduğuna dikkati çekerek, global ölçekte alışkanlık haline gelen bu yanlışların, yurt dışından gelen turistin beklentisini de şekillendirdiğine işaret etti.

Kış turizminde bu hataları engellemek istediklerini dile getiren Cıngı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onun için de doğru örnekleri almak lazım. Şehrimizde turizm kültürü yeni yeni şekillenmeye başlarken onu doğru inşa edelim diye bugün bu toplantıyı tertip ettik. Kış turizminin dünyadaki başkenti bildiğiniz gibi Avusturya. Fransa ve İsviçre de kayak ve kış turizmi yapan ülkeler ama kayak deyince akla Avusturya geliyor. Kış turizmi için Avusturya örneği doğru bir örnek. Bu turizm modeli 8 milyon nüfusu olan Avusturya'ya çok ciddi katkılar sağlıyor. Avusturya'da turizmden kişi başı elde edilen gelir 2 bin 500 avro. Onun için de Avusturya Alplerinde önemli tesislere danışmanlık yapan iki turizmciyi buraya getirdik ve buradaki turizmcilerimizle bir araya gelmelerini sağladık. Bu vesile ile Avusturya modelinden tüyolar alarak iyi örnekleri kendimize yol haritası olarak almak istiyoruz."

Cıngı'nın konuşmasının ardından çalıştayda Avusturya'dan gelen turizm yöneticisi ve danışmanı Andreas Martin, "Erciyes Kayak Merkezi'ne Global Bakış" sunumu gerçekleştirdi.

Yine Avusturya'dan gelen turizm yöneticisi ve danışmanı Claudia Kohil de "Alpler bölgesi örneğinde başarılı destinasyon ve otel yöneticiliği ve Erciyes modeli" konulu sunum yaptı.

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