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FETÖ sanıklarına hapis cezası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:51

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'ü 6 yıl 3'er ay, diğeri de 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında ayrı ayrı dava açılan tutuklu sanıklar eski kadın öğretmen F.N.A, eski polisler C.A ve S.Y ile tutuksuz yargılanan avukat T.Ü ve avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan F.N.A, S.Y ve T.Ü'ye 6 yıl 3'er ay, hakkında 4 tanığın FETÖ'nün "ev abisi" olduğu yönünde ifade verdiği C.A'ya da 7,5 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan F.N.A tutuklu geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

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