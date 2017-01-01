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Zonguldak'ta KBRN tatbikatı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 13:54

ZONGULDAK (AA) - Ereğli'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık görevlilerinin katılımıyla Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) tatbikatı yapıldı.

Ereğli Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan boya fabrikasında meydana gelen yangın ve patlamada, kimyasal ve biyolojik maddeye maruz kalan iki işçi için ekipler harekete geçti.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri özel kıyafetleri ve malzemeleriyle olay yerinde inceleme yaptı. Gazdan etkilendiği düşünülen şahıslar, AFAD ekipleri tarafından olay yerinden alınarak, kurulan çadırda ilaçla dezenfekte edildi.

Özel kıyafet giydirilen yaralılar, daha sonra sedyeye konularak UMKE ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede özel yalıtımlı bölümde tedavi altına alınan yaralılara uzman ekipler tarafından tıbbi destek sağlandı.

Bu arada senaryo gereği haberi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları, polis ve güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Alanda meydana gelen yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tatbikat insansız hava aracıyla da görüntülendi.

Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Vildan Türkeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta ekiplerin, şahıslar üzerinde bütün tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirtti.

İlçenin sanayi bölgesi olması nedeniyle bu tür olaylara maruz kalmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Türkeli, "Böyle durumlarla karşılaşıldığında neler yapmamız gerektiği hastanemizin afet planında açıkça belirtiliyor. Fakat pratik uygulamalarda öngörülemeyen bazı aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bu aksaklıkların daha önceden tespiti ve birimler arasında koordinasyonun sağlanması için zaman zaman tatbikatların yapılması gerekiyor." diye konuştu.

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