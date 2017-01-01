ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:03

MUĞLA (AA) - Kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Denizli'deki törenin ardından helallik alınması için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki baba ocağına getirildi.

Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı naaşının babaevine getirilişi sırasında yakınları ve vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.

Alper'in cenazesi, burada Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın dua etmesi ve helallik alınmasının ardından Kavaklıdere Merkez Camisi'ne götürüldü.

Öğle namazından sonra eski Kavaklıdere Belediye Başkanı Nuray Bozyer tarafından şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra Alper için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Alper'in tabutu başına gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından polis mangası tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, daha sonra Aydın'ın Söke ilçesine götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu; 3 tutuklama
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 3 TUTUKLAMA
Fethiye'de jandarmadan yılın şoförüne ödül
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILIN ŞOFÖRÜNE ÖDÜL
Milas Türk Musikisi Derneğinden 88. konser
YEREL

MİLAS TÜRK MUSİKİSİ DERNEĞİNDEN 88. KONSER
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ekiplerin dağda aradığı paraşütçü otelinde bulundu
YEREL

EKİPLERİN DAĞDA ARADIĞI PARAŞÜTÇÜ OTELİNDE BULUNDU
Eşsiz Bodrum, Kayseri'de
YEREL

EŞSİZ BODRUM, KAYSERİ'DE
Özel bireylerden Mitso'ya teşekkür
YEREL

ÖZEL BİREYLERDEN MİTSO'YA TEŞEKKÜR
Milas Belediyesi'nden engellilere hizmet kolaylığı
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ'NDEN ENGELLİLERE HİZMET KOLAYLIĞI
Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
YEREL

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İNEK KURTARILDI
Gölköy'de deniz dibi temizliği
YEREL

GÖLKÖY'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Özel öğrencilerden resim ve el sanatları sergisi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN RESİM VE EL SANATLARI SERGİSİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Başkan güzellerle buluştu
YEREL

BAŞKAN GÜZELLERLE BULUŞTU
Mersinliler, Bodrum TIR'ını inceledi
YEREL

MERSİNLİLER, BODRUM TIR'INI İNCELEDİ
Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu
YEREL

TEDAVİSİ TAMAMLANAN CARETTA CARETTALAR DENİZLE BULUŞTU
Alkolün etkisi &quot;Alkol gözlüğü&quot; ile anlatıldı
YEREL

ALKOLÜN ETKİSİ "ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE ANLATILDI
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARI TUTUKLANDI
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in kazada ölmesi
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI ALPER'İN KAZADA ÖLMESİ
Genç mucitler icatlarını sergiledi
YEREL

GENÇ MUCİTLER İCATLARINI SERGİLEDİ
Güney Ege sahilleri doldu
YEREL

GÜNEY EGE SAHİLLERİ DOLDU
Siirt'in &quot;mahrem imamları&quot; Muğla'da yakalandı
YEREL

SİİRT'İN "MAHREM İMAMLARI" MUĞLA'DA YAKALANDI
Muğla'da Yerel Tohum Güçlendiriliyor
YEREL

MUĞLA'DA YEREL TOHUM GÜÇLENDİRİLİYOR
Jandarma vatan için can, millet için kan veriyor
YEREL

JANDARMA VATAN İÇİN CAN, MİLLET İÇİN KAN VERİYOR
Baştuğ çiftçi bayramını çiftçinin ayağına giderek kutladı
YEREL

BAŞTUĞ ÇİFTÇİ BAYRAMINI ÇİFTÇİNİN AYAĞINA GİDEREK KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”