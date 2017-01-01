Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlanıyor

MUĞLA (AA) - Kazada hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Denizli'deki törenin ardından helallik alınması için Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki baba ocağına getirildi.
Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı naaşının babaevine getirilişi sırasında yakınları ve vatandaşlar göz yaşlarına hakim olamadı.
Alper'in cenazesi, burada Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın dua etmesi ve helallik alınmasının ardından Kavaklıdere Merkez Camisi'ne götürüldü.
Öğle namazından sonra eski Kavaklıdere Belediye Başkanı Nuray Bozyer tarafından şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra Alper için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Alper'in tabutu başına gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.
Şehit Başsavcı Alper'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından polis mangası tarafından alınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, daha sonra Aydın'ın Söke ilçesine götürüldü.