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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep SANKO Üniversitesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresi" başladı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, Sani Konukoğlu Hastanesinin toplantı salonunda düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, birbirinden değerli bilim insanlarını Gaziantep'te bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlkini "moleküler tıp ve biyomühendislikte inovasyon", ikincisini "tıp ve biyolojik bilimlerde inovasyon" konularında yaptıkları kongrede bu yıl "ilaç ve biyoteknolojide inovasyon"un ele alınacağını anlatan Saygılı, üç gün sürecek etkinlikte sözlü ve poster sunumlarının en iyilerini ödüllendireceklerini kaydetti.

SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı da misafir öğretim üyesi uygulamasıyla her ay Avrupa ve ABD'den bilim insanlarını üniversiteye davet ettiklerini belirterek, böylece hem akademisyenleri, hem de öğrencileri bilgilendirdiklerini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu'nun dinlerin, medeniyetlerin ve insanlığın doğduğu topraklar olduğunu dile getiren Dağlı, kongreyi bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirdiklerini belirterek, "3 yıllık bir üniversiteyiz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, 'Nasıl daha verimli olabilir?' diye çalışarak çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz." dedi.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da bu tarz toplantıların Türkiye'nin sağlık alanında da kendisini daha fazla geliştirmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yurt içi ve dışından inovatif çalışmalar yapan birçok önemli bilim insanının katıldığı kongrede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, Biruni Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih Hekim, RS Reserch Kurucu Ortağı Doç. Dr. Rana Sanyal, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın ile HASBIOTECH Onkoloji Grup Direktörü Buğraer Aslan konuşma yapacak.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Belgin Süsleyici, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Sinan Çavun, Prof. Dr. Erem Bilensoy, Doç. Dr. Alexandros Georgakılas, Doç. Dr. Serdar Durdağı, Dr. Samir Softıc, Dr. Mehmet Furkan Burak, Dr. Ahmed Rattanı, Dr. Robert Jabulowsky gibi alanlarında başarılı bilim insanlarının çalışmalarını sunacağı kongrede, klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedavi gibi güncel konular ele alınacak.



