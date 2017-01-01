ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Tıpta İnovasyon Buluşmaları" kongresi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:03

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep SANKO Üniversitesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tıpta İnovasyon Buluşmaları Kongresi" başladı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. İlker Saygılı, Sani Konukoğlu Hastanesinin toplantı salonunda düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, birbirinden değerli bilim insanlarını Gaziantep'te bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlkini "moleküler tıp ve biyomühendislikte inovasyon", ikincisini "tıp ve biyolojik bilimlerde inovasyon" konularında yaptıkları kongrede bu yıl "ilaç ve biyoteknolojide inovasyon"un ele alınacağını anlatan Saygılı, üç gün sürecek etkinlikte sözlü ve poster sunumlarının en iyilerini ödüllendireceklerini kaydetti.

SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı da misafir öğretim üyesi uygulamasıyla her ay Avrupa ve ABD'den bilim insanlarını üniversiteye davet ettiklerini belirterek, böylece hem akademisyenleri, hem de öğrencileri bilgilendirdiklerini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu'nun dinlerin, medeniyetlerin ve insanlığın doğduğu topraklar olduğunu dile getiren Dağlı, kongreyi bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirdiklerini belirterek, "3 yıllık bir üniversiteyiz ama Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda, 'Nasıl daha verimli olabilir?' diye çalışarak çıktığımız yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz." dedi.

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Konukoğlu da bu tarz toplantıların Türkiye'nin sağlık alanında da kendisini daha fazla geliştirmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yurt içi ve dışından inovatif çalışmalar yapan birçok önemli bilim insanının katıldığı kongrede, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Kılıç, Biruni Üniversitesinden Prof. Dr. Nezih Hekim, RS Reserch Kurucu Ortağı Doç. Dr. Rana Sanyal, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın ile HASBIOTECH Onkoloji Grup Direktörü Buğraer Aslan konuşma yapacak.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz, Prof. Dr. Belgin Süsleyici, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Sinan Çavun, Prof. Dr. Erem Bilensoy, Doç. Dr. Alexandros Georgakılas, Doç. Dr. Serdar Durdağı, Dr. Samir Softıc, Dr. Mehmet Furkan Burak, Dr. Ahmed Rattanı, Dr. Robert Jabulowsky gibi alanlarında başarılı bilim insanlarının çalışmalarını sunacağı kongrede, klinik ve klinik öncesi ilaç araştırmaları, yeni ilaç geliştirilmesinde moleküler yaklaşımlar, kanser immünoterapisi ve bireyselleştirilmiş tedavi gibi güncel konular ele alınacak.


İLGİLİ HABERLER
Şehitkamil'den sportif organizasyonlarda bir ilk
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DEN SPORTİF ORGANİZASYONLARDA BİR İLK
Dünyaca ünlü sirk gösteri grubu Gaziantep'te seyirciyle buluşacak
YEREL

DÜNYACA ÜNLÜ SİRK GÖSTERİ GRUBU GAZİANTEP'TE SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Anneler günü kutlaması
YEREL

ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI
Tekstilciler Gaziantep'te sektörün sorunlarını masaya yatırdı
YEREL

TEKSTİLCİLER GAZİANTEP'TE SEKTÖRÜN SORUNLARINI MASAYA YATIRDI
Minik GKV'liler, muhteşem bir geçe yaşattı
YEREL

MİNİK GKV'LİLER, MUHTEŞEM BİR GEÇE YAŞATTI
Yazar Mehmet Sabri Genç, yeni romanının müjdesini
YEREL

YAZAR MEHMET SABRİ GENÇ, YENİ ROMANININ MÜJDESİNİ
GAÜN'de InnoCampus Yatırımcı Buluşması
YEREL

GAÜN'DE INNOCAMPUS YATIRIMCI BULUŞMASI
Kadooğlu, Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı arasında 6. sırada yer aldı
YEREL

KADOOĞLU, ANADOLU'NUN EN ETKİN 50 İŞ İNSANI ARASINDA 6. SIRADA YER ALDI
GAÜN'de ses yarışması düzenlendi
YEREL

GAÜN'DE SES YARIŞMASI DÜZENLENDİ
İş ve İstihdam Güvenlik Forumu
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM GÜVENLİK FORUMU
Yavuzeli'de Beraat Kandili dolu dolu Kutlandı
YEREL

YAVUZELİ'DE BERAAT KANDİLİ DOLU DOLU KUTLANDI
GAÜN'de Bahar Şenliği davullu zurnalı kortej yürüyüşü ile start aldı
YEREL

GAÜN'DE BAHAR ŞENLİĞİ DAVULLU ZURNALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ İLE START ALDI
Girişimci üniversite öğrencileri yatırımcılarla buluştu
YEREL

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YATIRIMCILARLA BULUŞTU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te 208 kız öğrenci okula kazandırıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE 208 KIZ ÖĞRENCİ OKULA KAZANDIRILDI
Güneşe aldanıp hastalığa davetiye çıkarmayın
YEREL

GÜNEŞE ALDANIP HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARMAYIN
TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Genişletilmiş Toplantısı
YEREL

TOBB TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİ MECLİSİ GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTISI
Gaziantep'te iş ve istihdam forumu
YEREL

GAZİANTEP'TE İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

Gaziantepli şehitlerin isimleri memleketlerinde yaşatılacak
YEREL

GAZİANTEPLİ ŞEHİTLERİN İSİMLERİ MEMLEKETLERİNDE YAŞATILACAK
SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat günleri
YEREL

SANKO OKULLARI III. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN:
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Şahinbey'e yeni bir sosyal tesis daha yapılıyor
YEREL

ŞAHİNBEY'E YENİ BİR SOSYAL TESİS DAHA YAPILIYOR
Belediye Başkanı Tahmazoğlu Vakıflar Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

"KABUL EDİYORUM ÇOCUKKEN GERÇEK BİR BELAYDIM"

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 “Eski arabalara merakım var”