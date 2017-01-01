Bursa'da "2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi"

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BURSA (AA) - Bursa'da, merkez Nilüfer ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürecek "2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi" başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sokak hayvanlarının refahını artırmak ve sahiplendirmeyi gerçekleştirebilmek için öncelikle çocukların ve ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda çocuklara kazandırılmasının önemini dile getiren Bozbey, şöyle konuştu:

"Hayvan haklarının korunması ve onların refahı açısından eğitimin birinci sırada geldiğini düşünüyorum. Hayvanlara yönelik 2003'ten beri barınma, otel ve hayvan hastanesi olmak üzere alan oluşturduk. Hayvan deyince sadece kedi ve köpekle sınırlandırıldığını görüyoruz. Bu doğru değil. Toplum içinde kuşlar veya diğer hayvanlar da var ve bunların da düşünülmesi lazım." dedi.

Bozbey, hayvan hakları konusunda "çok meşhur dernekler" olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Maşallah bölüne bölüne artıyorlar. Bir araya gelip önemli bir güç olmayı hedeflemeleri yerine tam tersine bölünerek güçsüzleşmeyi yeğliyorlar. Bir bakıyorsunuz hayvan hakları konusunda bir dernek kurulmuş. Bir yıl geçiyor o dernekten kopanlar başka bir dernek kurmuş ama 'Gelin şu projede siz de elinizi taşın altına koyun. Söylemde değil eylemde de birlik yapalım' dediğimiz zaman üzgünüm ki dernekleri yanımızda göremiyoruz. Bunu kent yöneticisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Söylemde olmaz. Sivil toplumun gücü sadece söylemde değildir. Eylemde de taşın altına elinizi koyarsınız, söz hakkınız olur. Derneklerin özellikle sosyal medyayı güçlü bir şekilde kullandığını görüyoruz. İyi bir ağları var, güzel ama orada zaman zaman yanlış değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz."

- "Siz insanlar kadar bizim de hakkımız var"

Konuşmaların ardından "CHP'nin kedisi" olarak bilinen ve parti genel merkezinde bakılan "Şero" isimli kedinin görüntüsü, ekrana yansıtıldı.

Şero adına yapılan seslendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Benim adım Şero. Ben bir kediyim. CHP Genel Merkezi'nde yaşıyorum. CHP'nin resmi kedisiyim. Fotoğrafta eşlik ettiğim hayvanseverin İnsan Hakları ve Doğadan Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok. Yazardır aynı zamanda. Genel Merkeze Poyraz isminde bir köpek geldi ama ben daha popülerim. Zeynep Altıok, halasının sağlık sorunu sebebiyle gelemeyince beni görevlendirdi. Sokak hayvanları adına konuşmak üzere buradayım. Siz insanlar kadar bizim de hakkımız var."

CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı sivil toplum kuruluşu ve odaların temsilcileri ile akademisyenlerin katıldığı kongre, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.