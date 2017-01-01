Artvin'de "Bitkisel Üretim Faaliyetleri" çalıştayı

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, devlet olarak üreticilere ve çiftçilere her türlü desteğin artarak devam ettiğini belirterek, "Artık girişimcinin de kendi ayakları üzerinde durması, çok desteğe ihtiyacı olmadan yürümesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Artvin'de, ilin bitkisel üretim faaliyetlerini değerlendirmek, yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla "Bitkisel Üretim Faaliyetleri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Vali Doğanay, çalıştayda yaptığı konuşmada, devlet olarak bitkisel üretim ve hayvancılık alanındaki projelere ve çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Kentin zenginliklerine işaret eden Vali Doğanay, "Topraktan kopmak mümkün değil. Sanayileşmenin yanı sıra mutlaka tarıma fazla önem vermeliyiz. Tarım vazgeçilmez bir ihtiyacımızdır. Devlet olarak üreticilerimize ve çiftçilerimize her türlü desteğimiz artarak devam ediyor. Artık girişimcinin de kendi ayakları üzerinde durması, çok desteğe ihtiyacı olmadan yürümesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla da çalıştayların Artvin'in tarım sektöründeki sorunlarının çözümü noktasında önem arz ettiğini dile getirdi.

Kışla, siyasiler ve bürokratlar olarak çiftçilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi için gayret göstereceğini kaydetti.

Artvin Valiliği ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen çalıştaya, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur, bakanlık temsilcileri, kaymakamlar, kooperatif başkanları ve çiftçiler katıldı.