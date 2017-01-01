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Bir günlüğüne polis oldular

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:20

KARS (AA) - Kars'ta bir grup engelli öğrenci, "Engelliler Haftası" dolayısıyla polislerle bir gün mesai yaptı.

Ay Çare Eğitim Kurumlarından bir grup öğrenciye öğretmenleri tarafından polis kıyafetleri giydirildi. Çevik Kuvvet ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, polislerle "görev yaptı."

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkan öğrenciler, daha sonra Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğündeki bilgisayarlardan kamera görüntülerini izledi.

Kars Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret eden öğrenciler ile öğretmenleri ve velileri bir süre sohbet etti.

Öğrencilerden Yusufcan Gül, Karaduman'ın koltuğuna oturarak temsili müdür oldu. Karaduman, öğrencilerle yakından ilgilenerek soruları cevapladı.

Karaduman gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Öğrencilere güvenli, başarılı ve mutlu bir hayat temennisinde bulunan Karaduman, "Çocuklarımız bizleri ziyaret ettiler. Çok memnun olduk. Onları diğer çocuklardan hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz, ayırt etmememiz de gerekiyor. Çocuklarımızı emniyette ağırlamaktan çok mutlu oldum." diye konuştu.

Karaduman, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek fotoğraf çektirdi.

Polis ekiplerince emniyette öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.


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